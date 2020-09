Heute startet die einzige Raid-Stunde mit Zapdos in Pokémon GO – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet heute, am 30. September 2020, die einzige Raid-Stunde mit dem Elektrovogel Zapdos. Wir zeigen euch hier die besten Konter und was ihr für das Event heute Abend wissen müsst.

Was ist eine Raid-Stunde? Einmal pro Woche, jeden Mittwochabend, findet dieses einstündige Event statt. In der Zeit findet ihr auf fast jeder Arena in Pokémon GO einen legendären Raid der Stufe 5.

Beim Event in dieser Woche dreht sich alles um Zapdos. Letzte Woche war bereits Arktos dran und nächste Woche erwarten wird Lavados in der Raid-Stunde. Zapdos verschwindet dann also erstmal wieder auf unbestimmte Zeit.

Raidstunde mit Zapdos – Konter, Uhrzeit und Shinys

Wann startet die Raidstunde? Los geht es zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Bis etwa 19:00 Uhr findet ihr dann vielerorts auf den Arenen Zapdos-Raids.

Die besten Konter gegen Zapdos: Wir führen euch hier einige starke Pokémon auf, die euch im Kampf gegen Zapdos ungemein helfen.

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke (Crypto) Snibunna Eissplitter Lawine Rameidon Katapult Steinhagel (Crypto) Despotar Katapult Steinkante Mamutel Pulverschnee Lawine Rihornior Katapult Steinkante /

Felswerfer (Crypto) Mewtu Psychoklinge/

Konfusion Eisstrahl Terrakium Katapult Steinhagel Brockoloss Katapult Steinhagel Demeteros Steinwurf Steinhagel Geowaz Steinwurf Steinkante

Wie viele Spieler sollte man nutzen? Je nach Pokémon-Stärke und Trainer-Level sind verschiedene Größen der Gruppen stark. Wenn ihr eher ein durchschnittlicher Trainer seid, solltet ihr mit 3 bis 4 Spielern pro Kampf dabei sein.

Doch Zapdos kann man bereits auf Level 25 zu dritt besiegen. Im verlinkten Artikel findet ihr auch weitere starke Konter gegen den Elektrovogel.

Wer heute Abend schnell und effektiv sein will, lädt sich noch mehr Trainer in die Gruppe ein. Mit 5 und mehr Trainern sollten die Kämpfe nur wenig Zeit beanspruchen, sodass ihr während der Raid-Stunde möglichst viele Raids absolvieren könnt.

Shiny Zapdos – Wie sieht es aus?

Darum lohnt es sich: Die Raid-Stunde lohnt sich heute mit Zapdos vor allem für Shiny-Jäger, die den Vogel noch nicht in seiner schillernden Form fangen konnten.

Shiny Zapdos ist schon länger in Pokémon GO verfügbar. Durch seinen Auftritt in den Raids bekommt ihr jetzt wieder die Gelegenheit, es zu fangen. In der folgenden Grafik seht ihr den Vergleich zwischen normalem Zapdos und der Shiny Form. Wie hoch ist eigentlich die Chance auf ein Shiny Zapdos?

Die Unterschiede zwischen der normalen und der Shiny-Version von Zapdos sind nur gering

In den nächsten Tagen wird sich das Spiel für euch verändern. Die Entwickler erklären, dass einige Corona-Boni in Pokémon GO gestrichen werden – 3 bleiben aber für immer. Für Eier müsst ihr also in den nächsten Wochen wieder weiter laufen.