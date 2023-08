Hersteller zeigt Computer, der unseren Alltag revolutionieren könnte – Kostet so viel wie ein richtig starker Gaming-PC

Der Hersteller Khadas hat einen neuen Mini-PC vorgestellt. Der richtet sich sowohl an Spieler als auch an Leute, die im Office arbeiten. Die Idee dahinter ist genial, aber auch sehr teuer.

Mini-PCs sind eine feine Sache, wenn man etwa im Homeoffice arbeitet und nicht gleich seinen stromhungrigen Gaming-PC nutzen möchte.

Der Hersteller Khadas hat mit dem „Khadas Mind“ einen besonderen Mini-PC vorgestellt. Denn dieses System setzt nicht nur auf eine kleine Größe, sondern bietet obendrein noch eine einzigartige Modularität. Aktuell wird das System auf Kickstarter vorgestellt.

Mini-PC setzt auf modulare „Bauteile“

Was kann das Gerät? Der Mini-PC selbst ist so groß wie externe SSD, die ihr schnell in euren Rucksack oder eure Tasche stecken könnt. Obendrein erklärt der Hersteller, soll im System ein Akku verbaut sein, wenn ihr doch mal keine Steckdose in Reichweite habt.

Der Mini-PC kann in eine Docking-Station gepackt werden, das sogenannte Mind Dock: Diese Docking-Station erweitert den PC um acht zusätzliche Anschlüsse (darunter ein USB-C-, zwei USB-A- und zwei weitere HDMI-Anschlüsse), ein Netzteil und vernünftige Lautsprecher.

Solltet ihr doch mit dem Gerät zocken wollen, dann könnt ihr eine zusätzliche Grafikeinheit (RTX 4060Ti) dazuschalten. Damit müsst ihr dann nicht die Intel-Grafikeinheit fürs Gaming verwenden. Mit der mobilen Grafikeinheit wird der Mini-PC dann aber sehr wuchtig und groß und erinnert eher an kleine Mini-ITX-Systeme.

Ist sowas völlig neu? Solche modularen Systeme gibt es schon länger. So bietet etwa Razer eine externe Grafikkarte an, die man über Thunderbolt mit seinem Notebook verbinden kann und einige Hersteller bieten Docking-Stationen für ihre Notebooks an. Dennoch ist die Idee, einen Mini-PC so modular zu gestalten, ziemlich einzigartig.

Technische Details des “Standard”-Modells:

Prozessor Intel Core i5-1340P Grafikkarte Intel® Iris® Xe Graphics, mit 1.450 MHz Taktfrequenz Arbeitsspeicher LPDDR5 16GB 5200MT/S Speicher 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2230 SSD + leerer Slot für Erweiterung Verbindungsoptionen: Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Größe und Gewicht 146x105x20mm, 450 Gramm Betriebssystem (OS) Windows 11 Home

Der Preis ist etwas abschreckend

Die Idee klingt auf dem Papier erst einmal genial, denn normale Mini-PCs könnt ihr nicht so einfach erweitern. Im besten Fall könnt ihr eine größere SSD oder mehr Arbeitsspeicher einbauen. Doch auch das geht nicht immer, weil einige Hersteller die Komponenten gern fest verlöten.

Was ist abschreckend? Der Preis ist jedoch nicht ohne. Allein für den Basis-PC verlangt Khadas immerhin rund 800 US-Dollar. Für andere, leistungsstarke Mini-PCs zahlt ihr eher die Hälfte. Und da hören die Preise nicht auf:

Wollt ihr die Docking-Station dazu haben, zahlt ihr knapp 1.000 Euro, mit Grafikeinheit werden dann rund 1.500 Euro fällig.

Für das gesamte Mind-Bundle werden rund 1.600 Euro fällig, im Einzelhandel soll das Bundle dann rund 2.000 Euro kosten.

Die Idee hinter dem Setup mag genial sein, doch der Preis ist ziemlich abschreckend. Nach dem Kickstarter-Release sollen die Preise auch noch einmal deutlich ansteigen. Und die meisten Gamer, die nebenbei vielleicht noch Office betreiben, dürften diese hohen Preise eher abschrecken als begeistern.

Denn für das Geld könnt ihr euch auch einen leistungsstarken Gaming-PC kaufen und bekommt deutlich mehr Performance als mit einer RTX 4060 Ti. Für 2.000 Euro gibt es dann eher einen Gaming-PC mit RTX 4080 und damit seid ihr bereits im Highend unterwegs.

