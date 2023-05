Hersteller bringt beliebtes Spiel für PS5 und Xbox – PC-Spieler bekommen schlechte Version, weil die nicht gut genug sind

Der Hersteller 2K hat sein neues NBA 2K23 vorgestellt. Während die PS5 und Xbox Series X eine verbesserte Version bekommen, gehen PC-Spieler leer aus. Denn der PC ist nicht gut genug und man möchte den Spielern die beste Erfahrung bieten. Viele Spieler können darüber nur den Kopf schütteln.

Sportspiele wie NBA oder FIFA sind dafür bekannt, jedes Jahr eine neue Version zu erhalten. Hersteller versprechen dann neue und verbesserte Features, damit sich so ein Upgrade für die Spieler auch lohnt.

Auch NBA 2K23 bekommt nun eine neue Next-Gen-Version. Doch 2K hat jetzt erklärt, dass diese Version nur Leute auf der PS5 und Xbox Series X spielen können. Der PC böte nicht genügend Leistung und müsse noch die schlechtere Fassung nutzen. So heißt es in der offiziellen Mitteilung:

Leider ist NBA 2K23 Next Gen nicht auf PC verfügbar. Die einzigen beiden Konsolengenerationen, die ein Next-Gen-Spiel ermöglichen, sind die PS5 und die Xbox Series X. Das liegt vor allem daran, dass die PS5 und die Xbox Series X die Geschwindigkeit und die Technologie bieten, die das Spiel braucht, um optimal zu funktionieren.

Wie sind die Reaktionen? Viele zeigen sich von der Entscheidung enttäuscht, dass man den PC für die schlechtere Plattform für Spiele hält (via reddit.com). Schließlich biete die PS5 die Leistung einer Radeon RX 6700 XT und das sei eher Mittelklasse als Highend.

Andere erwidern: Der Anteil von PC-Spielern im Sportsegment ist einfach zu gering, als dass die Hersteller viel Zeit und Geld in entsprechende Ports investieren würden. Spiele wie NBA oder auch die FIFA-Reihe sind seit Jahren groß auf den Konsolen. Auch FIFA 22 bot PC-Spielern ebenfalls nur eine abgespeckte Version an, weil der PC-Markt bei Sport lange eine untergeordnete Rolle spielte und immer noch spielt.

Die Community meint außerdem, man könne auf noch einen schlechten PC-Port verzichten. Davon habe es jetzt mehr als genug gegeben und noch ein schlechter Port müsse echt nicht sein.

Viele aktuelle AAA-Spiele für den PC leiden unter technischen Problemen

Warum schimpfen PC-Spieler so laut? Die derzeitige Lage sieht für PC-Spieler alles andere als gut aus. Denn viele Spiele, die derzeit ihren Release „feiern“, kommen in denkbar schlechtem Zustand auf den Markt. Das lang erwartete Last of Us für PC war technisch verbuggt, das neue Star Wars: Jedi Survivor war eine technische Katastrophe.

Entsprechend wütend und enttäuscht zeigen sich viele PC-Spieler. Denn man fühlt sich von großen Entwicklern und Publishern im Stich gelassen, wenn man immer die schlechteste Version des Spiels bekommt.

Zumindest einen Lichtblick gibt es dann doch:

