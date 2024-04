In Helldivers 2 gab es einen massiven „Buff“ für PS5, den PC-Spieler nicht hatten – Jetzt sind alle gleich stark

Was wurde nicht behoben? In den Patch Notes informierten die Entwickler auch über einige Fehler, die bekannt und weiterhin im Spiel enthalten sind. Besonders das Crossplay sowie das die Freundes-Einladungen und die Suchfunktion im Social-Menü sind noch fehlerhaft.

Was hat sich jetzt am PS5-Buff geändert? In den Patch-Notes zu Patch 01.000.203 schreiben die Entwickler von Helldivers 2, dass sie einen Bug behoben haben, der dazu führte, dass auf PS5 und PC unterschiedlicher Schaden an Gegnern verursacht wurde.

Was war das für ein Buff? Im März entdeckten einige Spieler von Helldivers 2, dass PS5-Spieler mehr Schaden machen als ihre Kameraden am PC . Die Community sprach von dem PS5-Buff.

In Helldivers 2 machten Spieler auf PS5 mehr Schaden als am PC, doch das soll sich jetzt mit Patch 01.000.202 endlich ändern.

