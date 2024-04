Helldivers 2: Könnt ihr bald mit Schwertern kämpfen? Entwickler wecken Hoffnung auf Nahkampfwaffen

In Helldivers 2 wünschen sich Spieler seit langem ein Update, indem eine neue Waffengattung implementiert wird: die Schwerter. Wie es jetzt um Nahkampfwaffen steht und was die Entwickler dazu sagen, erfahrt ihr hier.

Was wünschen sich die Fans? In Helldivers 2 können Fans mit einer Taste den Gewehrschaft ihrer Waffe ins Gesicht der demokratischen Feinde rammen, doch das reicht ihnen noch nicht. Sie wollen effektivere Nahkampfwaffen im Arsenal besitzen, wie Messer oder Schwerter.

Aus diesem Grund setzte sich sogar ein Helldiver ein Ziel, solange Feinde zu verprügeln, bis das Team hinter Helldivers 2 neue Nahkampfwaffen implementiert. Wochen nach dem Release gibt es immer noch keine Schwerter von Über-Erde, deshalb haben Fans im Discord-Channel der Entwickler nochmal nachgehakt, wie es um diese Waffen steht.

Helldivers 2 – Warbond: Democratic Detonation Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Projekt ist immer noch als „plausibel gebrandmarkt“

Was sagen die Entwickler zu den Schwertern? Im Discord-Channel von Helldivers 2 fragte sich der User „sanest creeker“, ob der Community Manager „Twinbeard“ wisse, was mit der Idee der Rüstungsfärbung und den Nahkampfwaffen passiert sei. In der Community galt das als ein wichtiges Thema, doch bislang gab es noch keine neue Resonanz diesbezüglich.

Daraufhin antwortete Twinbeard: „Was passiert ist? Nun ja, es war ein Monat, kein Jahr. Es könnte immer noch passieren. Wie ihr wisst, waren wir im letzten Monat ziemlich beschäftigt. Nahkampfwaffen sind immer noch als ‚plausibel‘ gebrandmarkt.“ (via discord.com)

Wie weit das Team in der Entwicklung dieser neuen Art von Waffen fortgeschritten ist, ist noch unbekannt. Es könnte auch sein, dass die Idee bislang noch in den Kinderschuhen steckt, da nicht bekannt ist, ob Nahkampfwaffen schon vor dem großen Erfolg von Helldivers 2 in Planung waren oder erst neu dazugekommen ist.

Sind Schwerter möglich? Schon in Helldivers 1 wurde mit einem elektrischen Säbel geworben, doch dieses Schwert hat es nicht ins finale Spiel geschafft. Es könnte also sein, dass die Entwickler schon im Vorfeld die Idee der Schwerter oder Kettensägen im Spiel ausgelotet haben.

Es wird sich nun zeigen, ob sich eine solche Waffe auch auf dem Schlachtfeld lohnt. Wer auf den Schwierigkeiten 7 – 9 zockt, wird wissen, wie heftig man von Gegnertruppen überrannt wird. Ein Schwert müsse da sehr stark sein, um Feinde mit einem Hieb vernichten zu können, aber nicht so stark, dass Spieler nur noch mit Schwertern herumrennen.

Eine neue Waffe gilt derzeit als starke Option, um gepanzerte Feinde mit nur zwei Schüssen zu eliminieren, kennt ihr sie?