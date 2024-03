Spieler weigert sich, in Helldivers 2 Schusswaffen zu nutzen, hat schon 116 Kills mit Fäusten

Fürs Erste können sich die Spieler aber selbst auf die Schulter klopfen: Vergangene Woche startete ein großes Ingame-Event, an dessen Ende die Freischaltung der neuen Mechs stand. Die Community schaffte es tatsächlich, das gesetzte Ziel der Befreiung eines Planeten zu schaffen. Jetzt können alle die neuen Exosuits freischalten. Doch taugen die überhaupt was?

Im Vorgängerspiel zu Helldivers 2 gab es auch bereits einige Melee-Waffen, wie eben das Energized Cavalry Saber. Wenn die Community ihren Wunsch danach weiterhin an die Entwickler heranträgt, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass es Nahkampfwaffen zeitnah ins Game schaffen.

In Helldivers 2 könnt ihr endlich Mechs verwenden – Doch taugen die überhaupt was?

Was wünscht sich der Spieler? xXIns1d1ousXx bzw. PoopyDevourer betitelte seinen reddit-Post Ich werde nicht aufhören, bis ich eine Melee-Waffe habe, Joel . In den Kommentaren geht er noch einmal konkreter darauf ein: Er möchte eine richtige Nahkampfwaffe wie ein Schwert oder einen Hammer. Eine Kettensäge fände er auch cool.

Das Beste daran ist, dass nicht alle Gegner in Helldivers 2 mit nur einem einzigen Schlag besiegt werden können. Die meisten stecken richtig Schaden ein, was die 116 Kills noch beeindruckender macht.

Was hat der Spieler geschafft? reddit-User xXIns1d1ousXx postete seine Stat-Liste auf reddit . Diese sieht auf den ersten Blick normal aus: 337 Kills bei 75.5 % Genauigkeit. Gestorben ist der Spieler, der in Helldivers 2 PoopyDevourer heißt, bis zum Zeitpunkt der Aufnahme genau zweimal.

In Helldivers 2 gibt es eine größere Auswahl an Schusswaffen und jetzt sogar einen Exosuit. Doch einem Spieler reicht das nicht: Er kämpft mit den bloßen Fäusten und hat jetzt schon 116 Nahkampfkills.

