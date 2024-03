Helldivers 2: Fans entdecken massiven Buff auf der PS5, den PC-Spieler nicht haben

In Helldivers 2 kämpfen PS5- und PC-Spieler gegen fiese Bedrohungen gleichermaßen, doch wusstet ihr, dass die Konsoleros unter euch, einen dicken Buff spendiert bekommen? Wir zeigen euch, welcher Buff gemeint ist und ob PC-Spieler auch davon profitieren können.

Was ist das für ein Buff? Spieler haben viele Stunden auf den verseuchten Planeten entfernter Systeme verbracht und festgestellt, dass PS5- und PC-Spieler nicht dieselben Vorteile im Kampf haben wie einst angenommen. Der Twitch-Streamer Maplewood hat das als einer der ersten festgestellt, denn laut ihm bekommen Konsolenspieler einen Buff, wenn sie gegen Feinde kämpfen. Der Buff sorgt dafür, dass eure Waffen viel höheren Schaden verursachen als die der PC-Spieler.

Laut ihm können Säuretitanen auf der PS5 mit 3 Schüssen einer Railgun eliminiert werden, während PC-Spieler ihre halben Reserven auf den Boss feuern und dieser immer noch freudig umherspaziert. Trotz der unfairen Buffverteilung gibt es eine Möglichkeit, wie PC-Spieler auch an diesen Schadensbuff gelangen.

Achtet auf einen Host mit Konsole

Wie bekommen PC-Spieler den Buff? In einem Clip auf Twitch erklärt Maplewood noch einmal seinen Fund und wie Spieler der PC-Plattform auch davon profitieren können.

Laut ihm müssen PC-Spieler darauf achten, dass der Host der Gruppe von der PS5 stammt. Ist das der Fall, bekommen alle der Gruppe, ob Konsole oder PC, den Buff der Konsolenspieler. Tretet ihr jedoch als Konsolenspieler einem PC-Host bei, werdet ihr in der Lobby den Buff nicht spendiert bekommen. Der Buff wird somit je nach Plattform des Hosts auf alle Spieler der Lobby übertragen.

Seid ihr also in eurer Freundesgruppe der Einzige mit einer PS5 und euch nerven die Gegner, die eure Kugeln nur so wegstecken, bietet euch als Host für zukünftige Einsätze an, eure Freunde werden es euch definitiv danken.

Warum gibt es einen solchen Buff? Das wurde bislang noch nicht geklärt. PC-Spieler haben in der Hinsicht, außer vielleicht das schnellere Tippen und Rufen ihrer Taktikausrüstung, keinen Vorteil gegenüber Konsolenspieler. Es lässt sich nur mutmaßen, ob die Entwickler den Spielern auf Konsole einen angenehmeren Einstieg in das Spiel durch diesen Buff ermöglichen wollten.

Sollte sich das Entwicklerteam diesbezüglich äußern, werden wir diesen Part unseres Beitrages anpassen und ihn aktualisieren.

Was haltet ihr von dem Buff? Habt ihr in einigen Runden auch gespürt das eure Gegner wirklich eure Kugeln einfach so weggesteckt haben? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

