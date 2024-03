Helldivers 2: Mit Patch 1.000.104 habt ihr wieder freie Wahl – Die Arc-Waffen sind repariert

Das letzte Patch für Helldivers 2 vom 20. März machte die Arc-Waffen unbrauchbar: Sie crashten das Game bei Benutzung. Nach fast einer Woche ist nun Patch 1.000.104 live und bringt endlich die Lösung: Es fixt die kaputten Blitz-Waffen.

Was ist zuletzt bei Helldivers 2 passiert?

Was genau war der Effekt des Bugs? Seit dem letzten Update 1.000.103 (siehe Patchnotes via Steam) sorgte die Nutzung bestimmter Blitz-Waffen für Game-Freezes. Allerdings nicht nur für den Spieler selbst, sondern auch für andere Spieler, die die Waffe gar nicht nutzen.

Die Entwickler warnten sogar konkret davor, diese Waffen zu verwenden. Betroffen waren der Tesla-Turm, der ARC-3-Bogenwerfer sowie die ARC-12-Blitzer-Schrotflinte. Das war besonders ärgerlich, da die aktuelle Kriegsanleihe Auf Messers Schneide stark auf Blitz-Waffen setzt.

Welche Anpassungen bringt das neue Patch? Der aktuelle Patch 1.000.104 konzentriert sich ausschließlich auf die verbuggten Blitz-Waffen. Hier die kurzen Patch-Notes im Detail:

Hello all! Small fix coming in today!

Overview

Whats been done in this patch.

Fixes to the Arc based weapons

Fixes

Game no longer freezes when firing arcs from the following weapons and stratagems

Arc Thrower

Arc Shotgun

Tesla Tower

Arrowhead Game Studios via Steam, 26.03.2024