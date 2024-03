Entwickler von Helldivers 2 sagen, elektrische Waffen sind undemokratisch und ihr solltet sie derzeit nicht nutzen

Die Entwickler von Helldivers 2 warnen davor, Waffen zu benutzen, die Blitze verschießen. Es gibt ein Problem mit dem Bogenwerfer und dem Tesla-Turm.

Was ist das Problem mit den Waffen? In Helldivers 2 kämpfen Spieler seit einigen Tagen mit Game-Freezes und Abstürzen. Bereits am 20. März gaben die Entwickler diesbezüglich bekannt, von dem Problem zu wissen und an einer Lösung zu arbeiten.

In einer neuen Meldung auf dem offiziellen Discord-Server von Helldivers 2 schrieb nun Community-Managerin „Baskinator“, dass die elektrischen Waffen der Über-Erde für die Game-Freezes verantwortlich sind.

Das Entwickler-Team arbeite jetzt an einer Lösung. Der entsprechende Patch soll demnach Anfang nächster Woche erscheinen. Bis dahin raten die Entwickler jedoch, die elektrischen Waffen nicht zu nutzen.

Um welche Waffen geht es? Die Entwickler gaben drei elektrische Waffen an, die das Problem verursachen können.

den Tesla-Turm – das ist ein Geschütz, das Blitze in einem bestimmten Radius verschießt und ohne die richtige Rüstung auch tapfere Helldiver grillen kann

den ARC-3-Bogenwerfer – das ist eine Unterstützungswaffe, die Blitze verschießt, die auch auf mehrere Gegner überspringen kann.

ARC-12-Blitzer – eine Schrotflinte, die mehrere Blitze gleichzeitig schießt und mit der jüngsten Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ ins Spiel kam

Im Trailer zur Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ seht ihr die neue Schrotflinte ARC-12-Blitzer kurzzeitig in Aktion:

Helldivers 2 zeigt die neue Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ in einem Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Der Bogenwerfer ist eine der stärksten Unterstützungswaffen

Sind diese Waffen überhaupt relevant? Ja, besonders der ARC-3-Bogenwerfer gilt aktuell als eine der stärksten Unterstützungswaffen im Spiel und kann sogar Stürmer und Säuretitanen eliminieren. Wenn ihr das beste Loadout von Helldivers 2 zusammenstellen wollt, müsst ihr den Bogenwerfer zwangsläufig in Betracht ziehen.

Auch der Tesla-Turm ist wirklich sehr stark und brutzelt Käfer in Massen. Ihr müsst nichts weiter tun, als ihn anzufordern, da er wie ein normales Geschütz funktioniert. Leider unterscheidet der Turm nicht zwischen Freund und Feind und ihr solltet ihm euch entweder liegend oder mit Rüstung nähern, die Elektrizität resistiert.

Die ARC-12-Blitzer sehr zwar tödlich, aber trotzdem nicht so stark wie andere Primärwaffen, da sie über eine sehr niedrige Feuerrate verfügen. Die Blitzer unterliegt damit dem neuen Laser-Gewehr, dem LAS-16-Sickle, das weiterhin an der Spitze der Tier List der besten Waffen in Helldivers 2 steht.