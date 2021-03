135 neue Karten bringt die Hearthstone-Erweiterung „Geschmiedet im Brachland“. MeinMMO hat alle für euch aufgelistet und zeigt, was in den Karten steckt.

Die nächste Erweiterung für Hearthstone steht in den Startlöchern und Blizzard hat inzwischen sämtliche neuen Karten enthüllt. Bevor „Geschmiedet im Brachland“ (“Forged in the Barrens”) am 30. März startet, könnt ihr euch hier alle 135 neuen Karten anschauen und so schon einmal grob darauf einstellen, welche verrückten neuen Kombos euch erwarten werden.

Neu ist in dieser Erweiterung das Schlüsselwort „Raserei“. Das wird einmalig ausgelöst, wenn ein Diener Schaden überlebt hat. Das kann zu einer Verwandlung des Dieners führen oder einfach Effekte wie Gottesschild oder eine Heilung hervorrufen.

Ebenfalls neu sind spezielle Diamant-Karten, die aber nur schwer zu bekommen sind.

Wie üblich haben wir sämtliche Karten nach Klasse, Kartentyp und Manakosten sortiert. Wenn ihr zu den einzelnen Klassen springen wollt, nutzt diese Navigation. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach durch alle Seiten klicken, um sämtliche Karten zu betrachten.

Alle neuen Karten des Druiden aus „Geschmiedet im Brachland“

Auf der nächsten Seite findet ihr die Karten des Jägers.