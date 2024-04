Steam: Der Extraktion-Shooter Hawked will mit neuem PvP-Modus frischen Wind ins Spiel bringen

Der kostenlose Extraktion-Shooter Hawked lockt jetzt mit einem neuen PvP-Modus. Diesen könnt ihr aber nur für einen kurzen Zeitraum spielen.

Um welches Spiel geht es hier? Hawked ist ein kostenloser Extraktion-Shooter, der im Dezember 2023 auf Steam startete und mittlerweile ebenfalls auf der PS5/ PS4 und der Xbox Series X|S spielbar ist.

Der Shooter lockt in einem Comic-Stil mit bunten Farben, besonderen Effekten und rasantem Gameplay. Als Team aus drei Spielern müsst ihr auf einer kleinen Insel alte Ruinen erforschen, Rätsel lösen und Glyphen finden, um dann an das Hauptartefakt zu gelangen. Denn mit dieser Beute wollt ihr die Insel schneller verlassen als die gegnerischen Teams.

Jetzt kündigte ein Trailer ein Update an, das bestehende Modi erweitert und einen neuen PvP-Modus liefert:

Neue Feinde, neue Artefakte, neuer Modus

Was bringt das Update? Das Update vom 18. April 2024 erweiterte die zwei bereits bestehenden Modi mit neuen feurigen Gegnern und drei neuen Artefakten. Durch das Update sollen euch jetzt noch mehr Hindernisse im Weg stehen, wenn ihr die Insel mit eurer Beute verlassen wollte.

Neben dieser Erweiterung wurde mit „Wonder Rush“ auch ein neuer PvP-Modus angekündigt. Im Trailer könnt ihr einen Blick darauf werfen, was euch in diesem Modus erwartet.

Zu zweit tretet ihr gegen andere Duos an und müsst dabei beweisen, wer der bessere Minen-Arbeiter ist. Eure Aufgabe in dem Modus wird es sein, das seltene „Wonderium“ abzubauen. Das sind Gebilde, die an glänzende Kristalle erinnern. Euer Ziel ist es in einer bestimmten Zeit mehr abzubauen als eure Gegner.

Ein Kampf gegen die Zeit und eure Gegner

Was sich im ersten Moment einfach anhört, birgt natürlich auch einige Herausforderungen. Denn eure Gegner können euch jederzeit angreifen und töten. Zwar werdet ihr nach dem Tod einfach wieder zu einem Spawn-Punkt gesetzt und könnt mit dem Abbau weiter machen, aber das kostet euch Zeit.

In dieser Zeit können eure Gegner weiter sammeln und sich so vielleicht den entscheidenden Vorsprung verschaffen. Im Trailer seht ihr ebenfalls, dass ihr durch den Angriff eure bereits gesammelten „Wonderium“ an eure Gegner verlieren könnt.

Es heißt in diesem Modus also, die richtige Strategie als Duo zu finden, sich aufeinander zu verlassen, nicht zu sterben und die Zeit nicht vergessen.

Wie lange könnt ihr diesen Modus spielen? Auch wenn die Updates der bestehenden Modi wohl bleiben, könnt ihr den neuen PvP-Modus nur eine begrenzte Zeit lang spielen: vom 18. bis zum 28. April.

