YouTuber bietet 19.500 Euro Preisgeld – Ihr müsst nur in Halo 2 schaffen, was seit 18 Jahren niemandem gelang

2020 erschien das Remaster von Halo 2 in der Anniversary-Edition und hat das Spiel erneut auf den Schirm vieler Gamer gerufen. Trotzdem hat sich niemand an der Herausforderung versucht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to