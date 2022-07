Vor 20 Jahren begeisterte Halo mit einem Level, das ihr nie spielen konntet – Das soll sich jetzt ändern

343 Industries, die Entwickler von Halo Infinite, wollen unfertige Level aus der Halo-Geschichte zum ersten Mal spielbar machen. Sie bekommen dabei Hilfe von Moddern. Darunter ist auch ein Level aus Halo 2, was vor 20 Jahren im Trailer zu sehen war, aber nie im Spiel selbst aufgetaucht ist.

Seit Bungie nicht mehr an der Halo-Franchise arbeitet und stattdessen verantwortlich für Destiny ist, ist 343 Industries der Entwickler von Microsofts Shooter-Titanen.

Und obwohl Halo Infinite seit Release ordentlich mit einer Content-Dürre zu kämpfen hat, konnten die Entwickler jetzt bei den Fans punkten. Denn sie wollen die kultige „Halo 2“-Demo von der E3 2003 als Teil eines größeren Modding-Projekts wiederbeleben – wie auch andere geschnittenen Inhalte, die Spieler nie zocken durften.

Dieser Trailer zeigt euch, wie Halo Infinite bisher gegen die Content-Flaute vorgehen wollte:

Entwickler und Modder machen unvollendete Inhalte spielbar

Das haben die Entwickler vor: In einem langen Blog-Post haben 343 Industries ihr sogenanntes „Digsite“-Projekt vorgestellt. Das steckt dahinter:

Die Entwickler sammeln Inhalte aus der Halo-Geschichte, die offiziell nie spielbar waren und zu keiner Zeit fertiggestellt wurden.

Dazu wollen sie auch halbfertige Assets reparieren, damit sie diese Funde in der Halo: Master Chief Collection auch spielbar machen können.

Zusammen mit bekannten Moddern aus der Szene hat 343 Industries „Digsite“ in zwei Teams aufgeteilt: Digsite Alpha stellt Inhalte vor der Veröffentlichung von Halo: Combat Evolved wieder her, Digsite Delta ist für Entwicklungsreste aus Halo 2 zuständig.

Für das erste Halo-Spiel, Combat Evolved, wollen sie unter anderem eine Version des Spiels wiederherstellen, die ursprünglich ein Echtzeit-Strategiespiel war.

Viel Aufmerksamkeit in der Community bekommt aber das „Digsite“-Projekt für Halo 2. Als von dem Spiel auf der E3 2003 der erste Gameplay-Trailer gezeigt wurde, was bis heute legendär ist und enorm viel Hype rund um Halo 2 erzeugt hat.

Es zeigt vielseitige Schlachten in einer SciFi-Stadt, genannt „Earth City“, die Fans damals das Wasser im Mund zusammenlaufen hat lassen. Earth City war zwar die Grundlage für Level 2 und 3 im Spiel geboten hat, aber so in dieser Form nie spielbar war. 343 Industries will das jetzt, nach fast 20 Jahren, ändern.

Diesen uralten Trailer könnt ihr hier sehen:

„Fan-Service kann gut sein und das ist ein Beispiel dafür.“

Was sagen die Fans? Die sonst so kritischen Halo-Fans sind nach diesen Ankündigungen hellauf begeistert. Auf reddit schreiben die User etwa:

„Fan-Service kann gut sein und das ist ein Beispiel dafür.“ – john7071

„Das ist so ziemlich alles, was ich mir jemals gewünscht habe.“ – Metatermin8r

„Willst du mir sagen, dass ich nach 20 Jahren endlich Earth City persönlich erleben kann? Ich habe damals einen DVD-Player zerstört, als ich mir die Demo immer wieder angeschaut hab.“ – TemptedTemplar

„Ich freu mich so sehr. Ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich passiert.“ – dj88masterchief

Was sagt ihr zu diesen Ankündigungen? Erinnert ihr euch noch an den Trailer von der E3 2003? Oder hättet ihr lieber mehr Content für das neueste Halo, statt reparierte Inhalte von den ältesten Spielen der Franchise? Sagt es uns in den Kommentaren.

Übrigens: Nach mehreren Jahren der Flaute soll 2023 endlich wieder eine E3 vor Ort stattfinden.