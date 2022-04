Halo Infinite verschiebt Koop, um die Entwickler zu schonen – Spieler nennen das „deprimierend armselig“

Denn auch ein Battle-Royale-Modus für Halo Infinie wurde in der Vergangenheit abgelehnt. Doch Insider sagen, dass da noch was kommt.

Das ist deprimierend armselig. Was für eine miserable Zeit, um ein Halo-Fan zu sein. Dass ich sehen muss, wie ein so kolossales Franchise so tief fällt und sein Leichnam wie eine Marionette herumgeführt wird.

In einem Kommentar, was zum aktuellen Zeitpunkt ein Upvote-Plus von 780 Stimmen hat, schreibt reddit-User lehahex etwa:

Um den Crunch zu vermeiden, will 343 Industries stattdessen „Dinge jetzt langsamer angehen, um gesund zu bleiben und später schneller arbeiten zu können“ (via halowaypoint.com ). Deshalb wurden beliebte Features wie Koop und die Schmiede erneut und auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wie erklären die Entwickler die Verschiebung? Die Entwickler erklären diese Verschiebung in einem Blogpost mit gesundheitlichen Bedenken. In der Spiele-Branche ist seit Jahren der sogenannte Crunch ein großes und weitreichendes Problem.

Nicht nur ist Season 2 wieder 6 Monate lang, was sogar Journalisten wie Paul Tassi als großes Problem sehen (via Twitter ). Die Spieler regen sich besonders darüber auf, dass die Schmiede und der Koop wieder verschoben wurden, und zwar auf ein unbestimmtes Datum.

In diesem Trailer könnt ihr das live in Action sehen:

