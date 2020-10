In Among Us treibt aktuell ein fieser Hacker sein Unwesen, der Werbung für seinen YouTube-Kanal und Donald Trump macht. Die Entwickler versprechen einen Hotfix dagegen.

Das ist passiert: In öffentlichen Runden vom Indie-Hit Among Us ist aktuell ein Hacker unterwegs, der immer wieder das Spiel ruiniert. Mitspieler können dann nicht richtig zocken und im Chat kommt es zu massiver Werbung.

Dahinter steckt der Hacker „Eris Loris“, der im Chat dann Werbung für seinen YouTube-Kanal macht. Er schreibt aber auch ganz groß „Vote TRUMP 2020“ und macht damit aktiv Wahlkampf im Online-Spiel.

Hacker kritisiert Entwickler: „Ist nicht meine Schuld“

So weitreichend ist der Hack: Dafür muss man sich nur auf YouTube umschauen. Dort gibt es bereits zahlreiche Videos über Eris Loris und Among Us. Sie haben teilweise über 200.000 Klicks.

Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zum Hacker. Quelle: YouTube

Der YouTube-Account von Eris Loris selbst hat übrigens fast 20.000 Abonnenten (via YouTube). Seine penetrante Werbung hat sich also wohl teilweise gelohnt.

Die Entwickler selbst wissen ebenfalls Bescheid und arbeiten bereits an einer Lösung für diesen Hack. So schreibt Forest, einer der drei Entwickler vom Studio InnerSloth auf Twitter: „Okay, Welle 2 von Anti-Hacks geht raus: In Welle 1 wurde der Identitätswechsel behoben. Aus diesem Grund ist der prominente Hack jetzt nur noch Chat-Spam und Massen-Despawn (schwarzer Raum). Welle 2 sollte beide Probleme beheben. Wir werden sehen, was wir danach tun müssen.“

Das sagt der Hacker dazu: Das Magazin Kotaku hatte mit dem Hacker Eris Loris gesprochen. Dort hat er seine Beweggründe für den Hack geschildert.

Dort sagte er: „Ich war neugierig, was passieren würde, und persönlich fand ich es lustig. Die Wut und der Hass ist der Teil, der es lustig macht.“

Danach erklärt er noch, dass er Trump-Anhänger sei, was den Teil mit dem Wahlaufruf erklärt. Danach zeigt er keine Reue für seine Aktion und behauptet: „Among Us mag ein kleines Entwicklerteam haben, aber das ist nicht meine Schuld. Das Spiel ist größer als die meisten Triple-A-Spiele. Es gibt nichts, was sie davon abhält, mehr Entwickler einzustellen, also bedeutet mir die Argumentation ‚es sind 3 Leute‘ nichts.“

Wie geht es jetzt weiter? Es bleibt nun abzuwarten, ob der Hotfix der Entwickler tatsächlich etwas gegen die Nachrichten von Eris Loris gebracht haben. Der Hacker selbst behauptet, dass er weiterhin die Chats vollspamen kann.

Nicht nur Hacker und ihre Nachrichten sind ein Problem in Among Us. Auch Cheater terrorisieren andere Spieler:

