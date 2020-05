Guild Wars 2 bringt Entschädigung für Rollback und wird dafür kritisiert

Im MMORPG Guild Wars 2 kam es zu einem versehentlich Rollback der europäischen Server. Dieser wurde zwar inzwischen rückgängig gemacht, doch Probleme und Kritik gibt es weiterhin.

Was ist passiert? Am Montag, dem 11. Mai, kam es zu einem Server-Rollback in Europa. Gegen 11:50 Uhr unserer Zeit gab es einen Absturz und nachdem die Spieler wieder eingeloggt waren, befand sich ihr Account auf dem Stand von Samstagvormittag. Knapp 48 Stunden Fortschritt waren erstmal weg.

Am Montagabend dann wurden die Server heruntergefahren und die Entwickler versuchten den versehenlichen Rollback rückgängig zu machen. Es gelang.

Seit Dienstagnachmittag können die Spieler ihre Abenteuer in Guild Wars 2 fortsetzen. Nur die Stunden zwischen dem Rollback und dem Abschalten der Server am Abend ging verloren.

ArenaNet verteilte sogar als Entschädigung für die verlorene Zeit am Montag und die Server-Downtime von knapp 20 Stunden Geschenke an die Spieler. Doch genau die sorgen nun für Ärger.

Spieler sind sauer und fordern Reittiere für alle

Warum gibt es nun Kritik? Die Entwickler von Guild Wars 2 entschieden sich eine Entschädigung für die verlorene Zeit zu verteilen:

Alle Spieler, die sich in den letzten 30 Tagen eingeloggt haben, bekamen ein Gemeinschaftsverstärkungs-Lagerfeuer, das normalerweise 300 Edelsteine kostet.

Alle Spieler, die sich am Montag zwischen 11:40 Uhr und 18:10 Uhr eingeloggt haben, erhalten als Entschädigung einen „Seltsame Kreaturen“-Reittier-Adoptionslizenz im Wert von 1.200 Edelsteinen. Diese kam erst frisch am 12. Mai ins Spiel.

Doch genau bei Letzterem liegt das Problem. Viele Spieler haben sich bewusst in der Zeit nicht eingeloggt, weil sie mit Problemen und einer möglichen Rücksetzung rechneten. Und sie wurden nun von der Belohnung ausgeschlossen.

Ein Vorstellungs-Video der neuen Reittier-Skins, von denen einige Spieler eins nach Wahl bekommen haben.

Was sagen die Spieler? In einem reddit-Thread machen einige Spieler ihrem Ärger Luft:

chuffingpenguin: „Verdammt, ich hätte mich lieber einloggen sollen, anstatt vernünftig zu sein und abzuwarten, wie es scheint.“

toomanycharr: „Ehrlich gesagt, ich bin sauer, dass es bestraft wird, vernünftig zu sein und sich nicht einzuloggen, um Anets Arbeit nicht noch schwerer zu machen. Warum wird es nicht einfach an jeden Betroffenen gegeben? Wir alle konnten einen Tag lang nicht spielen.“

Rapturos: „Also, der wichtige Hinweis hier ist, dass, wenn es das nächste Mal ein Server-Problem gibt und ihr Belohnungen wollt, sich unbedingt jeder anmelden und während der Probleme spielen sollte. Ich kann nicht erkennen, was dabei schiefgehen soll /s.“

So sah die Nachricht mit der Entschädigung aus (Quelle: reddit).

Der Nutzer Nyth hingegen geht sogar soweit zu sagen, dass niemand die Lizenzen wirklich gebraucht hätte:

Ich denke nicht, dass Anet hier wirklich Reittier-Lizenzen an eine ausgewählte Gruppe verteilen sollte. Das erscheint mir unverhältnismäßig, da jeder auf die eine oder andere Weise Unannehmlichkeiten hatte. Gebt jedem ein Lagerfeuer und gut ist. Es ist ein Online-Spiel, Server-Probleme passieren. Sich zu entschuldigen und ein kleines Zeichen zu geben, scheint mir genug zu sein.

Doch nicht nur die Belohnungen sorgen für schlechte Stimmung. Auch die Spieler, die den Rollback bewusst ausgenutzt haben, werden kritisiert.

Spieler stören sich an Exploitern

Wo gibt es noch Probleme? Neben dem „Drama“ um die Reittier-Lizenzen gibt es jedoch ein weiteres Problem: Exploiter.

In Guild Wars 2 ist es bekannt, dass die Gildenbank und der Handelsposten über andere Server laufen, als das restliche Spiel. Kluge Köpfe haben das ausgenutzt, um von der Rücknahme des Rollbacks zu profitieren.

Sie haben damit gerechnet, dass es dazu kommen wird und am Montag Gegenstände in den Handelsposten gestellt oder in die Gildenbank gelegt. Diese haben die Spieler dann durch die Rücknahme des Rollbacks zurückbekommen und konnten sie sich umgekehrt auch aus der Bank bedienen. So wurden viele Items verdoppelt.

Einige legendäre Waffen wurden von Exploitern durch den Rollback verdoppelt.

Geht ArenaNet dagegen vor? Durch Logs bei den Banken und dem Handelsposten sollte es laut Nutzern im reddit einfach sein, die Cheater ausfindig zu machen.

Doch bisher gibt es noch kein Statement von ArenaNet zu möglichen Sanktionen gegen Exploiter.

Abseits von den Problemen hat ArenaNet in der vergangenen Woche die neue Episode „Keine Gnade“ angekündigt. Die sieht besonders wegen der neuen Karte sehr interessant aus.