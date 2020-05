In Guild Wars 2 kam es am 11. Mai am Vormittag zu einem Rollback der Server. Das Spiel wurde plötzlich auf den Stand von Samstag zurückgesetzt. Viele Spieler sind nun sauer und warten auf eine Erklärung.

Was ist passiert? Am 11. Mai wurde um 9:54 Uhr der erste Thread im offiziellen Forum eröffnet, der sich darüber beschwerte, dass es einen Rollback gab.

Dabei wurden die Server anscheinend auf den Stand von Samstag, den 9. Mai, zwischen 7:00 Uhr und 11:59 Uhr zurückgesetzt. Viele Spieler sind nun sauer, weil sie den Sonntag genutzt haben, um ausführlich zu spielen.

Derzeit hält zudem die Super Adventure Box Einzug in Guild Wars 2, ein besonderes Event, dass nur für einen kurzen Zeitraum bleibt und einige knackige Erfolge beinhaltet. Darin den Fortschritt zu verlieren, ist für viele Spieler sehr ärgerlich.

Der Bockschwere Modus in der Super Adventure Box kann sehr frustrierend sein. Erst recht, wenn man den Erfolg bereits hatte und ihn nun wegen eines Fehlers verloren hat.

Wohl kein geplanter Rollback

Was wissen wir über den Rollback? Der Fehler scheint nur die europäischen Server zu betreffen. Dies zumindest haben die Spieler im reddit bereits herausgefunden. Auf den amerikanischen Servern scheint es also keine Probleme zu geben.

Zudem handelte es sich aller Voraussicht nach wohl nicht um einen geplanten Rollback, da es keine Ankündigung im Vorfeld gab und dieser zudem zu einer Uhrzeit stattfand, in der die Entwickler wohl kaum am Server gearbeitet haben dürften.

Lohnt es sich 2020 noch mit Guild Wars 2 anzufangen?

Was sagen die Entwickler zum Rollback? Derzeit gibt es noch keine offizielle Aussage von ArenaNet zu dem Problem. Das dürfte vor allem daran liegen, dass es in Nordamerika, wo das Studio seinen Sitz hat, noch tiefste Nacht ist.

Ein Statement wird wahrscheinlich im Laufe unseres nachmittags oder frühen abends veröffentlicht.

Neben den Fortschritten der SAB beklagen sich auch Spieler darüber, dass sie am Wochenende seltene Gegenstände gefunden oder legendäre Waffen gebaut haben. Dieser Fortschritt scheint verloren.

Kann das Problem behoben werden? Viele Spieler in den Foren und im reddit hoffen, dass ArenaNet den Stand des Spiels wieder rekonstruieren kann. Das dürfte jedoch schwer werden.

Zum einen könnte der Rollback durch einen nicht behebbaren Fehlern entstanden sein und zum anderen spielen derzeit auch viele Leute und sammeln wiederum Fortschritt. Dieser würde bei einem Rollback auf den Stand von Montagmorgen verloren gehen.

Doch eine definitive Aussage wird es erst geben, wenn sich die Entwickler zu Wort melden. Wir von MeinMMO haben die Entwickler bereits kontaktiert werden den Artikel dann entsprechend aktualisieren. Abseits vor Rollback machte GW2 zuletzt große Schlagzeilen, als überraschend die dritte Erweiterung angekündigt wurde.