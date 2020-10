GTA Online: Spieler ködert Jet-Griefer fies und zerstört ihn eiskalt

In GTA Online jagen Spieler andere oft mit schwerbewaffneten Jets über die Map. Der Spieler hier im Clip hat eine gute Möglichkeit gefunden, die Piloten fies zu ködern und dann zu erledigen.

Was ist mit den Jet-Tryhards? Auf reddit schreibt Nutzer PhiphyL, dass man Jet-Tryhards in GTA Online ganz einfach mit dem Buzzard-Kampfhubschrauber ködern könne. Er sagt, das im Video sei sein befriedigendster Kill der gesamten Woche.

Die „Jet-Tryhards“ sind Spieler, die sich in schwer bewaffnete Düsenjets setzen und damit andere Spieler auf der Karte verfolgen. Sie haben dabei meist das Ziel, andere Spieler wahllos umzubringen und Chaos zu stiften. Sie gelten als „Griefer“: Leute, die anderen Spielern absichtlich den Spaß verderben und daraus Freude ziehen.

Bei anderen Spielern sind die Tryhards gar nicht gern gesehen. Darum teilte der reddit-Nutzer seine Methode und zeigt, wie unterhaltsam er den gegnerischen Piloten loswurde.

Überraschende Raketen-Abwehr

So zerstört er den Gegner: Im Clip sieht man, wie der Spieler zunächst mit seinem Buzzard-Heli fliegt. Der Heli gehört zu den wichtigsten Käufen in GTA Online und sollte deshalb in jeder Sammlung vorhanden sein. Doch wie man im Video sieht, zieht der Heli schnell Gegner an.

Als der Spieler die World-Map öffnet, während er im Buzzard sitzt, sieht man einen Jet (roter Flieger auf der Karte) von unten auf ihn zufliegen.

Der Spieler PhiphyL landet mit dem Heli neben seinem Chernobog. Das ist ein LKW, der mit einigen dicken Raketen bestückt ist. Eins der dicksten Luftabwehr-Fahrzeuge in GTA Online.

Den sieht der Jet-Tryhard offenbar nicht und fliegt noch direkt auf den Spieler zu, den er im Hubschrauber vermutet. Doch auf dem Weg dahin wird er bereits von einigen Raketen aus dem LKW begrüßt, die direkt auf den Jet-Piloten zurasen.

Es sieht so aus, als würde der Flieger noch versuchen auszuweichen. Doch das gelingt nicht. Eine der Raketen trifft den Jet und dieser zerschellt in hunderte Einzelteile. Ein paar Trümmer fliegen noch mit hoher Geschwindigkeit auf den Schützen zu, der aber sicher hinter seinem Chernobog steht.

So lockte ihn PhiphyL also in eine Falle und tat so, als wäre er ein Hubschrauber, der gegen die schnellen Jets wenig Chancen hat. Mit so einem hochgezüchteten Abwehrgerät rechnete der Pilot wohl nicht.

So schaltet ihr Jet-Griefer in GTA Online mit Stil aus

Was kann der Chernobog?

Zunächst ein paar Fakten zum Militär-Fahrzeug:

Der Chernobog kostet regulär 3.311.700 GTA-Dollar – Im Einkaufspreis dann nur noch 2.490.000 GTA-Dollar

Wer ihn kaufen will, sucht im Angebot bei Warstock Cache & Carry

Der Wagen kann 5 Raketen nahezu gleichzeitig oder nacheinander abschießen, danach muss er ein paar Sekunden nachladen

Der Chenobog in seinem Szenario – Ziele in der Luft abballern

Euch wird auffallen, dass das Fahrzeug ziemlich teuer ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass es zwar gegen Luft-Fahrzeuge effektiv ist, gegen Autos auf der Straße aber eher weniger. Denn bei schnellen Manövern kommen die Raketen des Chernobog kaum hinterher.

Dazu kommt, dass Bäume oder große Fahrzeuge im Weg stehen könnten, wenn ihr den Raketen-Aufsatz des Fahrzeuges drehen wollt. So ist die Funktionsweise recht eingeschränkt. Ein tolles Spielzeug kann der Chernobog aber sein.

Das Raketenwerfer-Fahrzeug nutzten Spieler auch schon für irre Stunts in GTA Online. Vielleicht ist das ja auch was für euch.