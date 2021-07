GTA Online verteilt ein dickes Geldgeschenk an alle – So sichert ihr es euch

In GTA Online erhaltet ihr alle ein Geldgeschenk in Höhe von 250.000 GTA-Dollar auf euer Konto. Wir zeigen euch, ob ihr dafür irgendwas machen müsst und warum es das überraschende Geschenk überhaupt gibt.

Was ist neu? In den sozialen Netzwerken kündigte das Team von Rockstar Games einen überraschenden Geldsegen an, der euch schon bald erreichen wird. Jeder Spieler erhält 250.000 GTA-Dollar auf sein Konto.

Warum macht Rockstar Games das? Am 20. Juli veröffentlichte Rockstar Games das DLC “Los Santos Tuners”. Das entführt euch in die Tuning-Szene der Online-Welt mit Driftstrecken, neuen Rennen und neuen Fahrzeugen. Weil der Launch so erfolgreich war, verteilt Rockstar Games nun das Geschenk.

Das müsst ihr für’s Geschenk tun

Loggt euch in dieser Zeit ein: Wie Rockstar Games erklärt, sollt ihr euch zwischen Freitag, dem 23. Juli und Sonntag, dem 1. August in GTA Online einloggen. Macht ihr das, qualifiziert ihr euch für die 250.000 GTA-Dollar.

Wann gibt es das Geld? Es soll insgesamt bis zu 72 Stunden dauern, bis ihr die 250.000 GTA-Dollar auf euer Online-Konto gutgeschrieben bekommen, nachdem ihr euch im Event-Zeitraum eingeloggt habt. Die ersten Auszahlungen soll es ab Montag, dem 26. Juli geben. Die Infos kommen vom Rockstar Support (via Support.Rockstargames.com).

Ihr erhaltet das Geld also nicht direkt beim Login, sondern müsst euch ein bisschen gedulden. Loggt euch zur Sicherheit schon mal während einer freien Minute ins Spiel ein, damit ihr nicht versehentlich das Event verpasst.

Der erfolgreichste Update-Start für GTA Online

Was sagt das Team? Auf Twitter schreibt Rockstar Games, dass sie der Community herzlich danken. Sie schreiben “[…] wir sind sehr stolz darauf, dass zum Start von Los Santos Tuners mehr Spieler GTA Online beigetreten sind als bei jedem anderen Update zuvor!”

Das war also der erfolgreichste DLC-Start in der Geschichte von GTA Online.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Warum kommt das DLC so gut an? Offenbar traf Rockstar Games mit dem Thema des DLCs den Nerv der Community. Denn wenn sich sowieso schon alles um superschnelle Autos dreht, dann ist so ein Tuner-Update doch ziemlich naheliegend.

Außerdem liest man seit Jahren in den sozialen Netzwerken davon, dass Spieler sich ein Remake oder sogar eine Fortsetzung von Need for Speed Underground wünschen. Mit den neuen Tuning-Methoden, Rennen, Autos, Überfällen und Missionen, die Rockstar Games jetzt zu GTA brachte, fliegt ein Hauch Need for Speed durch die Gassen von Los Santos.

Habt ihr das neue Update von GTA Online schon gespielt und euch in den neuen Inhalten ausgetobt? Schreibt uns doch euren Eindruck, den das DLC bisher auf euch macht, hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Und wenn ihr das Meiste aus euren getunten Karren rausholen wollt, dann sammelt für gute Musik unbedingt die 5 versteckten USB-Sticks für den Media Player in GTA Online.