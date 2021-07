GTA Online: Alle 7 unveröffentlichten Autos des Tuner-Updates und ihre Preise

Laut Dataminern werden die Autos in der hier gezeigten Reihenfolge in GTA Online veröffentlicht. Das bezieht sich aber auf die Händler. Allerdings ist unklar, wann welcher Händler an die Reihe kommt. So kann es sein, dass zunächst der Vapid Dominator ASP veröffentlicht wird und danach der Pfister Comet S2.

In einem neuen Video stellt er die unveröffentlichten Wagen von Legendary Motorsport und SouthernSanAndreasSuperAutos genauer vor. So kriegt ihr schon mal einen optischen Eindruck und kennt auch den Kaufpreis.

Was sind das für Autos? Am 20. Juli veröffentlichte GTA Online das “Los Santos Tuners”-DLC , das nun kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Die Entwickler erklärten bereits im Vorfeld, dass 17 neue Autos zum Update gehören. Allerdings veröffentlichte man zum Release erst zehn davon.

