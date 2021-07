GTA Online Media Player: Alle Fundorte der Datenträger auf der Map

Hier sollt ihr suchen: Begebt euch an die Bar in eurer Spielhalle. Auf dem Tresen findet ihr neben leeren Gläsern den roten USB-Stick.

Hier sollt ihr suchen: Begebt euch in eurem Nachtclub an den Schreibtisch von Tony. Vor der Topfpflanze findet ihr den roten USB-Stick.

Was ist neu? In GTA Online wurde am 20. Juli das Update “Los Santos Tuners” veröffentlicht. Seit dem könnt ihr an einer Schnitzeljagd teilnehmen und die Mediaplayer suchen, die im Spiel versteckt sind. Um euch die Suche zu erleichtern, zeigen wir euch, wo ihr jeden Mediaplayer findet.

