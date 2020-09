Die zielsuchenden Raketen machen das Motorrad zu einem starken Gerät, dass euch in Sekunden töten und eure Fahrzeuge und eure kostbaren Waren zerstören kann. Erfahrene Spieler können sich wehren und die nervigen Dinger vom Himmel schießen. Was passiert aber, wenn die MK2 gar nicht sichtbar ist?

Was ist das für ein Motorrad? Wenn ihr GTA Online spielt, dann werdet ihr vielleicht bereits in der ein oder anderen Session Spieler getroffen haben, die mit einem stark bewaffneten Motorrad an euch vorbeizischen. Allerdings nicht auf der Straße, sondern in der Luft. Das Oppressor MK2 wird von Griefern geliebt und genau deshalb von unschuldigen Spielern gehasst.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − zwei = sieben

Insert

You are going to send email to