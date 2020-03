In der Corona-Zeit bringt euch GTA 5 Online starke Boni, die ihr unbedingt nutzen solltet. Die Diamanten kehren als Beute zurück, starke Hubschrauber und Autos sind jetzt deutlich günstiger.

Was ist neu? GTA Online kündigte bereits an, dass man die Spieler auch während der Corona-Zeit, in der die Rockstar-Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten, mit Events unterhalten will. Die neue Event-Woche, die heute am 19. März startete, ist ein gutes Beispiel dafür.

Denn mit den Rabatten und Boni, die euch jetzt zur Verfügung stehen, macht das Spielen in GTA 5 Online gleich mehr Spaß und bringt sogar mehr Geld. Wir zeigen euch, welche Inhalte ihr in den nächsten Tagen unbedingt nutzen solltet.

Kurze Nachricht von Rockstar ist wohl genau das, was GTA-Online-Fans hören wollen

Diamanten im Casino – Das lohnt sich

Das bringt die Beute: Im neuen Casino-Heist von GTA Online verdient ihr mit verschiedenen Herangehensweisen einen Haufen Schotter. Gerade in Los Santos ist das wichtig, denn die Supersportwagen im Spiel kosten schon mal ein paar Millionen GTA-Dollar. Umso besser, dass es im Casino jetzt wieder Diamanten als Beute gibt.

Räumt ihr das Casino mit den Klunkern aus, erhaltet ihr dafür am meisten Kohle. Viel mehr als bei Bargeld, Kunst oder Gold. Ein Tresor voll Diamanten bringt euch stolze 3.290.000 GTA-Dollar.

Wie ihr den Überfall am besten löst, zeigen wir euch in unserem großen Casino Heist Guide für GTA Online.

Ihr solltet in den nächsten Tagen also fleißig das Casino überfallen und so oft es geht die Diamanten als Beute mitnehmen, damit ihr euch da tüchtig die Taschen und vor allem euer Konto füllt.

Hier gibt es auch mehr Geld: Doppelte RP und GTA-Dollar erhaltet ihr bei King-of-the-Hill-Modi sowie den Story- und Free-Roam-Missionen des Casinos.

Buzzard Heli im Angebot – Was ist noch reduziert?

Die aktuellen Immobilien-Angebote:

25% Rabatt auf Spielhallen, (-Renovierungen, -Erweiterungen, -Heist-Extras)

35 % Rabatt auf Casino-Penthouses (und Renovierungen)

50 % Rabatt auf Casino-Dekoration

Die aktuellen Fahrzeug-Angebote:

40 % Rabatt auf den Buzzard Kampfheli

35 % Rabatt auf den Emerus und auf den Nero

Was wurde reduziert? Eine Event-Woche bringt immer Angebote in die Online-Welt von GTA 5 – dann gibt’s Fahrzeuge, Immobilien und andere Inhalte vergünstigt.

Diese Woche gibt es gute Nachrichten denn der Kampfheli „Buzzard“, der quasi ein Muss für jeden GTA-Online-Spieler ist, steht nun günstiger zur Verfügung. Satte 40 % Rabatt gibt’s auf den Hubschrauber mit Minigun und Raketen.

Der Emerus in GTA Online

Dazu kommen 35 % Rabatt auf den Emerus – eines der schnellsten Autos aus GTA Online. Wer seine Garage noch mit einem schnellen Flitzer aufstocken will, kann das nun also stark vergünstigt.

Der Login in den nächsten Tagen bei GTA Online lohnt sich noch mehr, wenn