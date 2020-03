In Zeiten von Corona und Home-Office ist ungewiss, auf welche Weise an euren Spielen weitergearbeitet wird. Bezüglich Events in GTA Online gibt’s jedenfalls gute Nachrichten von Rockstar Games.

Was hat Rockstar Games gesagt? Am 15. März sprach Rockstar Games darüber, dass man in ihren Studios nun Home-Office-Arbeitsplätze anbieten würde, um die Auswirkungen des Corona-Virus (COVID-19) zu verringern.

Viele Leute auf Twitter befürworteten das und wünschten den Mitarbeitern, dass sie auf sich aufpassen sollen. Andere fragten aber auch, wie es um die Content-Versorgung der Online-Spiele stehe. Schließlich würden jetzt viele Leute zuhause sitzen und zocken.

In einem weiteren Statement (via Twitter), diesmal vom 17. März, schreibt Rockstar Games außerdem:

Wie wir kürzlich auf Twitter verkündeten, geben wir alles, damit unsere Games für euch verfügbar sind und laufen, während wir alle gerade mehr Zeit Zuhause verbringen. Zu diesem Zweck werden wir unseren regelmäßigen wöchentlichen Plan beibehalten, aber stellt euch auf weitere Events und Aktivitäten innerhalb von GTA Online und Red Dead Online ein, um die Dinge für unsere Community frisch und unterhaltsam zu halten. Quelle: Rockstar Games auf Twitter

Warum ist das wichtig?

Viele Gamer sind zuhause: Durch den Ausbruch des Corona-Virus werden einige Menschen nun mehr Zeit zuhause verbringen müssen. Einige nutzen die Zeit, um zu zocken. In Italien wird wegen Corona nun fleißig in Fortnite und Call of Duty geballert.

Einige werden wohl auch die Spiele von Rockstar Games aufsuchen. Bei GTA Online und Red Dead Online ist das interessant, weil wöchentlich Bonus-Wochen starten.

Wie man in der Ankündigung von Rockstar Games erkennt, werden diese Events beibehalten.

Vielleicht aktiviert Rockstar Games mal wieder die Diamanten im Casino – Jetzt, wo alle spielen

Weitere Events gegen Langeweile? Mit dem Zusatz „… aber stellt euch auf weitere Events und Aktivitäten innerhalb von GTA Online und Red Dead Online ein, um die Dinge für unsere Community frisch und unterhaltsam zu halten.“ lassen die Entwickler Raum für Spekulation.

Möglicherweise sind exklusive Events geplant, die jetzt in der Zeit des Corona-Virus aktiviert werden. Zum Beispiel die Diamanten als Beute in die Casinos bei GTA Online zu bringen oder in Red Dead Online Events zu starten, die Spielern mehr Kohle oder neue Quests bringen. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt nur Spekulation.

Jedenfalls sind die Nachricht für all die Spieler wohl genau das, was sie hören wollen: In den nächsten Tagen wirds weiter neue Inhalte geben.

Spielt ihr gerade mehr GTA Online, weil ihr zuhause seid? Dann schaut doch mal hier rein: