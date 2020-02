In GTA 5 Online könnt ihr gerade noch ein Geld-Geschenk in Höhe von 1 Million Dollar verdienen. Doch ihr müsst euch beeilen.

Was ist das für ein Geschenk? Überraschend kündigte Rockstar Games an, dass sie den Spielern von GTA Online insgesamt 2 Millionen Dollar Ingame-Währung schenken werden. Alles, was man dafür tun muss, ist, sich einzuloggen.

Aufgeteilt wurde das Geschenk in zwei Wochen. Die erste Event-Woche ging bis zum 5. Februar und sicherte euch die erste Million. Die zweite Woche geht noch ein paar Stunden.

Loggt euch vor Donnerstag, dem 13. Februar 2020 in GTA Online ein, um die Summe zu sichern

Mehr gibt es nicht zu tun – einfach einloggen und ein paar Minuten zur Sicherheit in der Online-Welt verbringen

Was, wenn man das 1. Geschenk verpasst hat? Das ist kein Problem. Zwar könnt ihr das nachträglich nicht mehr einlösen, doch das zweite Geschenk in Höhe von 1 Million Dollar könnt ihr euch trotzdem sichern.

Wann kriegt man das Geld? Ihr erhaltet die Summe nicht direkt beim Einloggen. Spätestens 72 Stunden nach eurem Login sollte euch das Geld gutgeschrieben werden. Das habt ihr dann direkt auf eurem Bank-Konto bei der Maze Bank.

Wie legt man das Geld gut an? Es kommt drauf an, was für ein Spielertyp ihr seid. Wenn ihr den ganzen Tag nichts anderes macht, als Rennen zu fahren, dann lohnt sich die Investition in ein solides, schnelles Auto. Die schnellsten Autos in GTA Online zeigen wir euch hier. Doch die kosten auch viel Geld. Günstiger sind die Autos und Motorräder für Anfänger. Die sind nicht wesentlich langsamer, jedoch erschwinglich.

Die 5 besten Fahrzeuge für Anfänger in GTA Online – Autos und Motorräder

Wer sein Geld vervielfältigen will, der sollte sich ein CEO-Business beschaffen und damit anfangen, die Millionen zu verdienen.

Mit diesen 12 Wegen, um im Jahr 2020 schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen, werdet ihr reich. Einige Methoden können mit der geschenkten Million schnell profitabel werden.