Mit Godfall erwartet uns ein spannendes Online-Action-RPG, das etwas an Destiny erinnert, jedoch in einem Fantasyuniversum angesiedelt ist. Nun steht fest, wann ihr euch in das Abenteuer stürzen dürft. Wir verraten euch, wann Godfall für PC, PS5 kommt und wer es sich anschauen sollte.

Was ist Godfall? Die Entwickler bezeichnen ihr Spiel als Loot-Slasher. Ihr schlüpft in die Rolle eines Kriegers, der die sogenannten Valorplates tragen kann. Dabei handelt es sich um besonders mächtige Rüstungen.

Ihr stellt euch dem wahnsinnigen Gott Macros, der mit Monsterhorden die Welt Aperion angreift. Nur ihr und eure Gefährten können diese Bedrohung abwenden. Und so kämpft ihr gegen Horden an Feinden und sammelt Beute ein, um euch zu verbessern. In den Missionen seid ihr alleine oder mit bis zu zwei Freunden unterwegs.

Das Spiel erinnert etwas an Destiny, nur, dass es eben in einem Fantasy-Szenario angesiedelt ist und ihr statt auf Knarren auf Nahkampfwaffen wie Schwerter setzt. Das Klassensystem dagegen scheint von Warframe inspiriert zu sein.

Bald ist es soweit

Wann erscheint Godfall?

Die Entwickler haben über Twitter bekannt gegeben, dass Godfall am 12. November als Launchtitel für die PS5 erscheint.

als Launchtitel für die PS5 erscheint. Sonys neue Konsole kommt an diesem Tag in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea auf den Markt. Hierzulande erscheint sie erst am 19. November.

Am 12. November soll Godfall außerdem für PC starten.

Link zum Twitter Inhalt

Es ist bereits jetzt möglich, die PC-Fassung vorzubestellen. Der Pre-Order für die PS5-Version beginnt in Kürze.

Für wen eignet sich das Spiel? Godfall sollte diejenigen ansprechen, welche gerne Spiele im Stil von Destiny oder The Division spielen, aber mal ein etwas anderes Szenario ohne Knarren erleben wollen.

Die Suche nach Loot und immer besserer Ausrüstung ist ein zentrales Element aber auch die Kämpfe gegen viele Feinde kommen nicht zu kurz. Fokus liegt auf dem Multiplayer-Part und in der Gruppe müsst ihr taktisch vorgehen und die Fähigkeiten eurer Helden klug einsetzen, um den Sieg zu erringen.

Godfall setzt also auf

schnelle Action

Koop-Gameplay

taktisches Vorgehen

die Suche nach Loot.

Wen das anspricht, der sollte ein Auge auf das Spiel haben.

Der Loot-Slasher Godfall sieht auf PS5 sehr spannend aus.

Wie stehen die Erfolgschancen? Godfall sieht in ersten Gameplay-Videos richtig gut aus und könnte durchaus auf lange Sicht erfolgreich sein – sofern die Entwickler regelmäßig neuen Content nachschieben.

Ob das Prinzip eines Loot-Shooters auf einen Loot-Slasher und damit die Fernkämpfe auf Nahkämpfe so umgewandelt werden können, dass das Spielprinzip trotzdem noch Spaß macht, erfahren wir dann am 12. November. Allerdings zeigt Diablo 3 als Fantasy-Action-RPG mit Fokus auf Loot, dass es am Szenario oder den Nahkämpfen nicht scheitern sollte.

Freut ihr euch schon auf Godfall? Was erwartet ihr von dem Loot-Slasher?

