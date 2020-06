PS5: Seht hier neues Gameplay zu Godfall, dem neuen Online-Action-Game

Während des Events zum Reveal der PS5 zeigte Sony einen neuen Trailer zu dem kommenden Multiplayer-Titel Godfall. Es zeigte zum ersten Mal offiziell das Gameplay.

Was ist Godfall? Godfall war einer der ersten Titel, die für die neue Konsole von Sony angekündigt wurden. Es ist ein Multiplayer-Online-Game, das von den Entwicklern als „Looter-Slasher“ bezeichnet wird. Nun hat Sony erstes offizielles Gameplay zu dem Spiel gezeigt.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Es zeigt die verschiedenen Charaktere von Godfall, die ihr im Spiel steuern werdet. Darunter Silvermane, der in einem separaten Trailer vorgestellt wurde.

Die Charaktere können 5 verschiedene Waffenklassen nutzen, die ihre eigene Kombos haben. Auch werden die verschiedenen Gegner gezeigt, denen ihr im Spiel begegnern werdet und auch die fantastischen Umgebungen.

Eine Welt am Rande des Untergangs

Worum geht’s in Godfall? In dem Multiplayer-Game findet ihr euch in der Welt von Aperion wieder. Es ist eine Welt am Rande des Untergangs und ihr spielt die letzten valorianischen Ritter. Es sind götteränliche Krieger, die besondere Rüstung tragen: die Valorplates.

Diese legendäre Rüstungssets machen ihre Träge zu unaufhaltsamen Kriegern, Meistern von Waffen und Nahkampf. Diese Macht werdet ihr brauchen, um in den Kämpfen gegen die Monsterhorden und den wahnsinnigen Gott Macros zu bestehen.

Die Welt von Godfall heißt Aperion.

Release-Datum und Exkusivität

Wann erscheint Godfall? Ein genaues Datum für den Release des Spiels hat Sony nicht bekannt gegeben. Allerdings können die Fans noch dieses Jahr mit dem Launch rechnen.

Am Ende des Trailers sieht man „Available Holiday 2020“, es könnte also durchaus ein Launchtitel für die PS5 sein.

Ist Godfall ein Exklusiv-Spiel? Bei dem Titel handelt es sich um ein Timed Exclusive, das heißt es wird für eine bestimmte Zeit nur für die PS5 verfügbar sein. Danach erscheint es auch für den PC.

Wie lange es exklusiv bleibt, ist noch nicht bekannt.