PS5: Wer Godfall spielen will, muss immer online sein

Erstes Statement der Entwickler: Mittlerweile hat sich Entwickler Counterplay Games auf Twitter gemeldet und erklärt, was an der ganzen Sache dran ist.

Woher stammen die Informationen? Spieler waren auf einen Hinweis auf der Vorbestellungsseite von Godfall aufmerksam geworden. Hier steht nämlich, dass Spieler zum Spielen von Godfall immer online sein müssen. Das hatte die Fans verunsichert. Und das sieht für einige auf den ersten Blick so aus, als ob man PS Plus auch für den Singleplayer braucht (via gamingbolt.com ).

