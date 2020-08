Bei der Qualität des Gaming-Monitors sollte man keinesfalls sparen – kein Problem, der GIGABYTE G27QC kombiniert einfach Preis und Leistung.

Monitore bekommen von PC-Spielern oft weniger Aufmerksamkeit als Rechner und andere Peripherie. Dabei entscheiden Display-Qualität, Bildwiederholrate und Ergonomie, in welcher Qualität eure liebsten Spiele bei euch ankommen und wie entspannt ihr sie genießen könnt.

Gerade bei hohen Hertz-Zahlen, niedriger Reaktionszeit und Spezial-Features gehen die Preise aber oft auch schmerzhaft in die Höhe. Kein Wunder, dass mancher lieber beim Monitor spart, wenn schon so viel Geld in den teuren PC geflossen ist.

Für genau diesen Fall bietet die Traditionsmarke GIGABYTE den perfekten Monitor. Der GIGABYTE G27QC liefert euch dabei die wichtigsten Gaming-Qualitäten, ohne euren Geldbeutel ins Schwitzen zu bringen.

Dieser hochwertige Monitor ist bereits für weniger als 350 Euro erhältlich. Was ihn so großartig macht, erklären wir euch jetzt.Jetzt kaufen:

​Der G27QC verbindet Qualität, Umfang und Style​

​Groß und scharf: Mit einer Bild-Diagonale von 27 Zoll weist das Display die perfekten Maße für euren Schreibtisch auf. Die hohe Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln (QHD) stellt überdies ein messerscharfes Bild dar. Das spiegelfreie Display sorgt für gute Sichtbarkeit auch bei Lichteinfall.​

Der GIGABYTE G27QC ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern auch intelligent und pragmatisch.

​Frameraten wie Profis: Durch die Bildwiederholrate von 165 Hertz spielt ihr Games ab sofort mit bis zu 165 FPS, natürlich ohne störendes Flimmern und Flackern. In den meisten Spielen heißt das, dass ihr durch flüssige Darstellung mehr Immersion genießt und größeren Spaß habt. In Multiplayer-Shootern bedeutet es, dass ihr gegenüber euren Gegnern den entscheidenden Vorteil genießt. Mit FreeSync Premium und G-Sync Compatible Ready gehört lästiges Tearing außerdem der Vergangenheit an.​

​Schneller als ihr gucken könnt: Eine kurze Bild-Reaktionszeit ist nicht nur Pflichtvoraussetzung für erfolgreiches Spielen schneller Shooter, sondern auch ein wichtiger Eckpfeiler für ein griffiges Spielgefühl in allen Games. Der GIGABYTE G27QC weist eine blitzschnelle Reaktionszeit von einer Millisekunde auf und sorgt für unbeschwertes Spielen ohne Lags und Ruckler. So könnt ihr sicher sein, dass euer Monitor mit euren eigenen Reflexen mithalten kann.​

​Kurven für die Augen: Das Curved Display des GIGABYTE-Monitors weist einen Krümmungsradius von 1500 Millimeter auf. Das liegt näher am Sichtfeld eurer Augen, was euch tiefer im Spiel versinken lässt als ein flacher Bildschirm. Zudem hilft diese Bauweise – zusammen mit der eingebauten Reduktion von blauem Licht – gegen Ermüdungserscheinungen, für längeren Genuss.​

​Design auf den Punkt gebracht: Modern und funktional, dabei aber dezent – so kann man das Design des GIGABYTE G27QC am besten beschreiben. Ein Schmuckstück für euren Schreibtisch, der klar zeigt: Hier sitzt ein PC-Spieler, der Technik und Stil vorzieht.​

Alle Eckdaten des GIGABYTE G27QC auf einen Blick.

​Die richtige Wahl für Shooter-Spieler​

Während der GIGABYTE G27QC mit allen Spielen im Hinterkopf entwickelt und designt wurde, profitieren gerade Fans von Shootern in allen Formen und Farben von der Hard- und Software.

Neben den oben beschriebenen Features, ohne die erfolgreiches Spielen in Shootern kaum vorstellbar ist, kommen beim G27QC auch die GIGAGYTE Classic Tactical Features zum Einsatz. Und die können das Zünglein an der Waage ausmachen, wenn ihr euch das nächste Mal in Call of Duty: Warzone oder Valorant stürzt.

Für den entscheidenden Vorteil sorgen die speziellen Funktionen, die GIGABYTE beim G27QC zur Verfügung stellt, um eure Spiele zu unterstützen:

Das Dashboard gibt euch umfassende Kontrolle über euren Monitor und alles, was damit zusammenhängt.

Black Equalizer: Diese Funktion erhöht die Helligkeit dunkler Bereiche im Spiel, was euch eine bessere Sichtbarkeit beschert. Gleichzeitig bleiben die helleren Bereiche unangetastet – so ändert sich nichts an der Bildqualität, während ihr eure Gegner im Dunkeln deutlich besser erkennen könnt.

Aim Stabilizer: Mit dieser Funktion wird die Unschärfe reduziert, die durch Rückstoß-Effekte beim Schießen in Shooter-Spielen auftritt. Das kann helfen, besser den Überblick zu behalten, wenn auf dem virtuellen Schlachtfeld mal wieder die Post abgeht.

GameAssist: Euer persönlicher Assistent für die beste Leistung im Spiel. Der GameAssist zeigt euch an, wie lange die Runde schon läuft, lässt euch das eigene Fadenkreuz nach Wunsch einstellen und unterstützt euch mit praktischen Hilfslinien beim Ausrichten eures Multi-Monitor-Setups.

Dashboard: Tausend Drittanbieter-Programme ade – Mit dem GIGABYTE Dashboard für euren Gaming-Monitor erfahrt ihr alle wichtigen Infos auf einen Blick. Das Tool zeigt die essenzielle Daten von CPU-Voltzahl über Taktfrequenz bis hin zu Temperatur und Lüftergeschwindigkeit. Damit habt ihr euer geliebtes Setups stets genauestens im Blick.

Entspannter Blick in der Zukunft: GIGABYTE verspricht durch Auto-Update-Funktion stets die aktuelle Soft- und Firmware für euren Gaming-Monitor. Die Updates gehen automatisch über die Bühne, wenn ihr mit dem Internet verbunden seid. Damit ihr euch auf das konzentrieren könnt, was wirklich zählt – eure Games zu spielen!