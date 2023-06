Geoff Keighley sagt, sein neues Gaming-Event mit massenhaft Trailern hat die E3 nicht getötet

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Als Ursache für den Tod der E3 vermutet Keighley in dem Podcast, dass die E3 in den vergangenen Jahren ein Relevanz- und Teilnahme-Problem gehabt habe und stellte die Frage, was passiert wäre, wenn sie das SGF nicht gegründet hätten.

Für das Jahr 2023 habe Keighley angenommen, das SGF und die E3 würden unterschiedliche Wege gehen und nicht in einem Wettstreit zueinander stehen. Sein Event würde digital stattfinden und Trailer zeigen, während die E3 ihr Übriges im Convention Center in Los Angeles tun würde.

Außerdem fügt Keighley an, er habe sich nicht in einem Wettstreit mit der E3 gesehen, da das Summer Game Fest eine rein digitale Show ist, die live gestreamt wird. Er habe 2020, als die E3 wegen der Corona-Pandemie abgesagt war, eine Möglichkeit schaffen wollen, Gaming-News zu den Fans zu bringen.

Was sagt Keighley zum Tod der E3? In einem Podcast mit dem englischen Online-Magazin VideoGamesChronicle hat sich Geoff Keighley über den Tod der E3 geäußert – das ehemals größte Gaming-Event des Jahres findet 2023 nicht statt . Auch 2022 wurde die E3 abgesagt.

