So geschickt will Genshin Impact euch wieder ins Spiel locken

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo.

Ist das nicht unfair? Wer ein dauerhafter Spieler ist, profitiert von diesem Event nicht und könnte sich daher etwas benachteiligt fühlen. Allerdings sind die Belohnungen wohl nicht so groß, dass sie die Gegenstände und Belohnungen übersteigen, die man sich erspielt hat, wenn man in den 14 Tagen ein aktiver Spieler war. Der Bonus ist also vor allem hilfreich, um Spielern, die eine Pause eingelegt haben, wieder ein paar Anreize zu schaffen.

In den letzten Wochen sind eine Menge großer Spiele erschienen. Releases wie WoW: Shadowlands , Cyberpunk 2077 und viele andere haben dafür gesorgt, dass so manch ein Spieler Genshin Impact ein bisschen aus dem Fokus verloren hat. Doch die Entwickler haben schon eine Idee, wie sie euch mit Patch 1.2 zurück ins Spiel locken wollen – mit jeder Menge Belohnungen.

