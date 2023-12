Genshin Impact 4.3: Das sind die neuen Banner und Charaktere

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.



Auch das Spielsystem wird überarbeitet. So gibt es in Zukunft etwa eine Funktion, sodass ihr mit einem einzigen Klick die Belohnungen der Expeditionen und zubereitete Zutaten einsammeln könnt.

Was wird es sonst noch in Version 4.3 geben? Neben den neuen Charakteren und Bannern erwartet euch in der kommenden Version eine Story Quest mit Navia, sowie 2 neue Artefakte-Sets.

Welche Banner wird es in Version 4.3 geben? Wie gewohnt werden die Banner-Phasen in 2 Phasen geteilt.

Die neue Version 4.3 trägt das Motto „Roses and Muskets“. Auf Deutsch heißt sie „Rosen und Musketen“. Ab dem 20. Dezember 2023 wird sie in Genshin Impact verfügbar sein.

Am 8. Dezember 2023 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte.

Das Spezial-Programm zu Version 4.3 in Genshin Impact fand heute, am 8. Dezember 2023 als Livestream statt. Spieler erhielten Informationen rund um die kommenden Banner und die Charaktere, auf die sie bald ziehen können.

