Riesiger Gaming-Monitor erheblich reduziert auf Amazon: Genießt 144Hz auf einem 34-Zoll-Bildschirm

Mit diesem Gaming-Monitor taucht ihr tiefer denn je in eure liebsten Spielwelten ein. Nutzt jetzt das gute Angebot auf Amazon.

Ihr sucht ein Kompromiss zwischen einer 4K- und normalen 2K-Auflösung? Dann solltet ihr euch diesen Bildschirm genauer anschauen, denn er könnte der Richtige für euch sein. Er ist nicht nur 34-Zoll groß, sondern bietet euch eine Auflösung in 3440×1440, 144Hz, 1ms und HDR10. Er hat also etliche Eigenschaften, die für einen Kauf sprechen. Spart jetzt 20% und bezahlt nur 287,92€ statt 359€.

Zusätzlich könnt ihr bis zu 33% für euren PC-Game-Pass sparen.

Diese Aspekte sprechen für diesen Gaming-Monitor

Der AOC-Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 3440×1440 Pixeln, die gestochen scharfe Bilder und lebensechte Farben liefern. Ihr werdet eure möglichen Lieblingsspiele wie The Witcher 3 oder Baldur’s Gate 3 in einer völlig anderen Qualität als zuvor erleben.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer Reaktionszeit von nur 1 ms MPRT bietet dieser Monitor eine grandiose flüssige Darstellung ohne nerviges Tearing oder Verzögerungen. Nutzt jeden Moment in Taktik-Shootern wie Rainbow Six Siege zum Vorteil oder beweist euch in League of Legends. Kompromisse bei der Bildqualität gehören der Vergangenheit an.

Dank der FreeSync Premium-Technologie wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert. Das Ergebnis ist ein butterweiches Gameplay, wodurch ihr jede Bewegung unmittelbar wahrnimmt.

Er unterstützt auch HDR10, was eine verbesserte Helligkeit und Kontraste ermöglicht. Dadurch werden dunkle Szenen detaillierter dargestellt und helle Bereiche leuchten intensiver. Dies merkt ihr insbesondere bei atmosphärischen Spielen wie Elden Ring oder der legendären Stadt Night City in Cyberpunk 2077.

Mit den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort könnt ihr ihn problemlos mit eurem PC oder anderen Geräten eurer Wahl verbinden. Überdies bietet der Monitor auch praktische Funktionen wie einen integrierten USB-Hub und einen Kopfhöreranschluss für zusätzlichen Komfort.

