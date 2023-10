Externe SSD-Festplatte um fast 300€ auf Amazon reduziert: USB-C 3.2 & 4TB

Mit dieser externen SSD-Festplatte seid ihr für genügend Unterhaltungsmedien gewappnet. Nutzt jetzt das starke Angebot auf Amazon.

Ihr gehört zu den Leuten, die nie genug Speicher bekommen können, obwohl ihr bereits genug in eurem derzeitigen System habt? Dann habt ihr mit dieser Tech genau die richtige Wahl getroffen. Mit ihrer USB-C 3.2-Schnittstelle und einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 800MB/s unterstützt sie euch unterwegs. Spart jetzt 58% und bezahlt fast 300€ weniger.

Darum ist diese SSD-Festplatte eine gute Wahl

Sie ist nicht nur kompakt und leicht, sondern auch äußerst robust. Die Herstellung basiert darauf, dass sie ruhig für aktive Menschen genutzt werden kann, die regelmäßig unterwegs sind.

Mit einer Kapazität von 4TB bietet diese externe Festplatte mehr als genug Speicherplatz für all eure Dateien, Fotos, Videos und Spiele. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die ständig etwas mit ihren Freunden oder der Familie teilen wollen, trefft ihr mit dieser externen Festplatte wirklich eine gute Wahl.

Die Crucial X6 ist nicht nur mit USB-C-Geräten kompatibel, sondern auch abwärtskompatibel mit USB 3.2 Gen-1 und USB 2.0-Anschlüssen. Das bedeutet, dass ihr sie problemlos mit älteren Geräten verwenden könnt.

Obendrein ist sie mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, Mac und sogar Android. Verwendet eure liebsten Plattformen und speichert wertvolle Erinnerungen für euch ein, um eure Geräte gleichzeitig zu entlasten.

Die Installation ist denkbar einfach. Ihr müsst lediglich das Laufwerk an euren Computer anschließen und schon kann es losgehen. Es sind keine zusätzlichen Treiber oder Softwareinstallationen erforderlich.

