27 Zoll, WQHD und mehr als 144Hz: Dieser Gaming-Monitor ist gerade bei Amazon supergünstig im Angebot

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen starken Gaming-Monitor von BenQ mit 27 Zoll, WQHD-Auflösung und 165Hz ordentlich reduziert im Angebot.

Es handelt sich dabei um den BenQ Mobiuz in der Ausstattungsvariante EX2710Q. Der liefert euch mit WQHD-Auflösung, 27 Zoll und 165Hz so ziemlich alles, was es 2023 braucht. Bei Amazon kostet der Gaming-Monitor gerade nur noch 274,99€. Der Versand ist gratis.

So gut ist das Angebot: Der Monitor ist mit einer UVP in Höhe von 349€ ausgestattet. Bei anderen Anbietern zahlt ihr mit Versand aktuell mindestens 279€. Amazon bietet hier also den absoluten Bestpreis. (Quelle: geizhals.de)

Amazon: Gaming-Monitor im Angebot

Der Gaming-Monitor bietet ein 27-Zoll-Display mit einer Bildschirmauflösung von 2560 x 1440 Pixeln (WQHD) und einer Bildwiederholrate von 165Hz. Die Bildqualität ist beeindruckend scharf und klar, sodass ihr jedes Detail in euren Spielen genießen könnt. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms werden Bewegungen flüssig und ohne störende Schlieren dargestellt, was besonders bei schnellen Action-Spielen von Vorteil ist.

Der MOBIUZ EX2710Q ist schlank und modern, mit einem minimalistischen Standfuß und einem rahmenlosen Display. Dies ermöglicht ein immersives Spielerlebnis, da eure Spiele nahtlos über den Bildschirm fließen. Der Monitor ist auch höhenverstellbar und neigbar, sodass ihr ihn an eure individuellen Bedürfnisse anpassen könnt.

Die Technologie “HDRi” von BenQ optimiert die Bildqualität in Echtzeit, indem sie die Helligkeit und den Kontrast an die Umgebungsbedingungen anpasst. Dies sorgt für lebendige Farben und ein realistisches visuelles Erlebnis.

Der BenQ MOBIUZ EX2710Q ist außerdem mit Lautsprechern ausgestattet, die einen klaren Sound liefern und euch von zusätzlichen Audiogeräten befreien. Dank AMD FreeSync-Unterstützung werden Tearing und Ruckeln in Spielen minimiert, was euer Gaming-Erlebnis insgesamt noch angenehmer macht.

