QHD-Grafikkarte reduziert auf Amazon: Erschafft euch ein neues Gaming-System

Diese QHD-Grafikkarte ist in etwa auf demselben Niveau wie eine RTX 3080 und jetzt bei Amazon im Preisfall.

Mit dieser Tech bekommt ihr unglaublich viel Leistung und könnt noch lange ein System in einer QHD- oder FHD-Auflösung betreiben. Alles natürlich wie immer im Zusammenspiel mit den vernünftigen Komponenten. Profitiert vom 12GB GDDR6 oder der PCIe 4.0-Unterstützung. Spart jetzt 8% und bezahlt nur 533,29€.

Darum lohnt sich diese QHD-Grafikkarte

Ihr könnt euch auf eine einzigartige Gaming-Erfahrung einstellen, da diese Tech mit 12 GB GDDR6-Speicher ausgestattet ist. Sogar neue hungrige Titel wie Starfield oder das wunderschöne Lords of the Fallen (2023) könnt ihr flüssig spielen. Vergesst aber niemals die anderen Teile in eurem System!

Die Radeon RX 7700 XT verfügt über einen HDMI 2.1-Anschluss sowie drei DisplayPort 2.1-Anschlüsse, was eine Vielzahl von Konfigurationen und Multi-Monitor-Setups ermöglicht. Wenn ihr zu der Sorte Menschen gehört, die es lieben, ihre Zeit auf vielfältige zu nutzen, habt ihr hiermit die Möglichkeit. Startet kreative Projekte und messt euch nebenbei mit euren Freunden in Rainbow Six Siege oder League of Legends.

Mit ihrem robusten Design und der TUF-Komponentenauswahl ist diese Grafikkarte darauf ausgelegt, auch den härtesten Bedingungen standzuhalten. Die Kühlung wird durch mehrere Axial-Tech-Lüfter gewährleistet, die für einen effizienten Luftstrom sorgen und die Temperaturen niedrig halten.

Diese Komponente unterstützt auch nützliche Technologien, wie zum Beispiel Raytracing und Variable Rate Shading (VRS). Diese Funktionen verbessern die visuelle Qualität eurer Spiele erheblich und sorgen für realistischere Beleuchtung und Schatteneffekte. Insbesondere bei Werken wie Cyberpunk 2077 werdet ihr den Unterschied zu herkömmlichen Lichteffekten bemerken.

Weitere tolle Angebote und Upgrades

