Gaming-Monitor für unter 200€ im Angebot: Dank 240Hz perfekt für schnelle Shooter und Actionspiele

Bei Coolblue ist jetzt ein Gaming-Monitor von AOC mit starken 240Hz und Full-HD-Auflösung für unter 200€ im Angebot zu haben.

Auf die Frage, wie viel Hz man zum Zocken eigentlich braucht, gibt es eine simple Antwort: Soviel man kriegen kann! Spaß beiseite, um ein möglichst flüssiges Bild zu erhalten, sind hohe Hz aber definitiv von Vorteil, sonst bringt euch die beste Grafikkarte nur wenig. Bei Coolblue bekommt ihr jetzt einen Gaming-Monitor mit 240Hz richtig günstig.

Gaming-Monitor mit 240Hz im Angebot

Darum geht’s: Die Rede ist von einem Modell der Firma AOC, das den eingängigen Namen 25G3ZM/BK trägt. Der Monitor misst 25 Zoll in der Diagonale, löst in Full-HD auf und bietet eben eine Bildwiederholrate von 240Hz. Zudem ist auch die Reaktionszeit mit nur 1ms extrem kurz. Das Gerät ist dadurch perfekt für schnelle Multiplayer-Spiele wie Call of Duty, Valorant oder auch das neue Helldivers 2 geeignet.

Die Vor- und Nachteile des Monitors auf einen Blick:

Pro Starkes Preis-/Leistungsverhältnis

240Hz und 1ms Reaktionszeit

FreeSync Premium

Ergonomisch einstellbar Contra Kein HDMI 2.1

“Nur” Full-HD

Das ist das Angebot: Bei Coolblue kostet der Gaming-Monitor von AOC aktuell nur 174€. Der Shop bietet zudem kostenlosen Versand an, sodass ihr dafür nichts extra blechen müsst.

Der Monitor ist richtig gut ausgestattet.

Damit bietet Coolblue laut Preisvergleich (via geizhals.de) den aktuell besten Preis für das Modell auf dem Markt. Schnäppchen-Alarm!

Wie viel Hz braucht man zum Zocken?

Nochmal zurück zur Frage von oben. Ganz so einfach ist die Beantwortung nämlich nicht. Vielmehr ist die richtige Antwort darauf stark von euren Ansprüchen und auch von der zur Verfügung stehenden Hardware abhängig. Am PC hat sich in den vergangenen Jahren 144Hz gewissermaßen als Standard für Gamer herauskristallisiert.

Wie viele FPS ihr am Ende auch nutzen könnt, ist aber von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Wenn ihr Grafik-intensive Spiele wie Cyberpunk 2077 in 4K spielen wollt, braucht ihr schon ein richtig starkes Set-up, um überhaupt flüssige Bilder zu bekommen. Kompetitive Multiplayer-Spiele wie Valorant, CS:GO oder Rocket League sind deutlich genügsamer. Hier erreicht ihr gerade in Full-HD auch mit einem schwächeren System hohe Framerates.

Zu guter Letzt solltet ihr auch auf die Reaktionszeit eines Monitors achten. Diese gibt an, wie lange ein Pixel auf dem Display braucht, um von einer Farbe zu einer anderen zu wechseln. Das ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn auf dem Bildschirm schnelle Bewegungen dargestellt werden, also in erster Linie in Spielen. Für anspruchsvolle Action sollten es hier maximal 4ms sein. Alles darunter ist schon sehr gut.

