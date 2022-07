Amazon: Gaming-Monitor mit WQHD im Curved-Design jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen günstigen Gaming-Monitor im Curved-Design und mit WQHD-Auflösung im Angebot zum Tiefstpreis sichern.

Gaming mit gekrümmten Displays verspricht eine stärkere Immersion und ein größeres Sichtfeld. Amazon bietet aktuell ein gutes Einstiegsgerät mit WQHD-Auflösung zum absoluten Tiefstpreis an.

Gaming-Monitor zum Tiefstpreis bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr euch den AOC Gaming CU34G2 Gaming-Monitor aktuell für günstige 329€ sichern. Der Versand ist dabei kostenlos.

Ein Blick auf den Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt, dass sich dabei um den aktuellen Bestpreis handelt. Bei Alternate wird das Modell zwar ebenfalls für 329€ angeboten, hier kommen aber nochmal Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro dazu. Bei anderen Anbietern zahlt ihr aktuell mindestens 352,93 Euro.

Tatsächlich war der Gaming-Monitor vorher noch nie so günstig zu haben. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 330,69 Euro. Insgesamt ist das Gerät erst zum vierten Mal überhaupt unter 350 Euro im Angebot.

Jetzt AOC Gaming CU34G2 für nur 329€ sichern

Bildschirmdiagonale 34 Zoll (86 cm) Auflösung WQHD 3.440 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 21:9 LED Hintergrundbeleuchtung Ja Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 300 cd/m² Anzahl Farben 16.7 Mio. Bildwiederholungsfrequenz 100 Hz

Das ist der AOC Gaming CU34G2

Beim AOC Gaming CU34G2 handelt es sich um einen günstigen Gaming-Monitor mit WQHD-Auflösung und Curved–Display. Durch den gekrümmten Bildschirm erweitert ihr euer Blickfeld und könnt so besser in eure Lieblingsspiele eintauchen.

Die Bildwiederholrate ist mit 100 Hz nicht ganz so stark wie bei anderen Modellen, diese sind dafür auch um einiges teurer. Dennoch sind Framerates von bis zu 100 FPS angenehm flüssig. Die Bildqualität kann dafür auch mit teureren Geräten mithalten.

Insgesamt ist der AOC Gaming CU34G2 ein gutes Upgrade für euer Set-Up und ein günstiger Einstieg ins Gaming mit Curved-Display. Wenn ihr die Vorteile eines solchen Gaming-Monitors ausprobieren möchtet, ist das Angebot perfekt für euch.

Der Prime Day steht bevor

Auch dieses Jahr gibt es wieder den Amazon Prime Day, an dem ihr viele Produkte kräftig reduziert kaufen könnt. Die Aktion findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Hier gibt’s alle Infos:

Amazon Prime Day 2022: Alle Infos und die besten Angebote des Schnäppchenfests

Weitere Angebote findet ihr darüber hinaus in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch täglich die attraktivsten Aktionen und Deals aus dem Gaming- und Hardware-Bereich vor.