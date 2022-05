Amazon Prime Day 2022: Alle Infos und die besten Angebote des Schnäppchenfests

Der Amazon Prime Day 2022 steht vor der Tür. Wir sagen euch, wie ihr teilnehmen könnt und auf welche Angebote ihr achten solltet.

Wie schon in den letzten Jahren veranstaltet Amazon auch dieses Jahr wieder eine große Angebots-Aktion. Der Amazon Prime Day gehört mittlerweile fest zum Kalender und bietet jedes Jahr jede Menge Schnäppchen und Tiefstpreise für alle Prime-Mitglieder. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr das für gewöhnlich am Prime Day selbst günstig ändern, zum Beispiel mit der Probemitgliedschaft.

Wann findet der Amazon Prime Day 2022 statt?

Ganz genau weiß das wohl nur Amazon selbst. Normalerweise fällt die Aktion in den sommerlichen Juli, letztes Jahr war es allerdings schon im Juni und 2020 sogar erst im Oktober soweit. Allgemein wird allerdings eher mit einem Termin im Juli gerechnet. Bevor es losgeht, kündigt Amazon den Angebotszeitraum aber sicherlich rechtzeitig an.

Die besten Deals am Prime Day

Während dem Prime Day laufen normalerweise viele Aktionen und Angebote gleichzeitig. Während vieles davon nur interessant ist, wenn ihr genau danach gerade sucht, könnt ihr teilweise richtig ordentliche Schnäppchen schießen. Besonders Fernseher, Monitore und Audio-Geräte sind immer wieder stark reduziert. Wenn ihr also einen neuen Gaming-Monitor sucht oder endlich einen OLED-TV in euer Wohnzimmer stellen möchtet, dürfte sich der Prime Day auch dieses Jahr wieder für euch anbieten.

4K-TVs im Angebot sind am Prime Day keine Seltenheit

Grundsätzlich ist es immer gut, mit einem Preisvergleich wie geizhals zu arbeiten. Da könnt ihr dann vergleichen, ob das Angebot wirklich so gut ist, wie es aussieht. Wir Autoren werden aber natürlich ebenfalls auf der Lauer liegen und euch die besten Deals präsentieren.

PS5 & Xbox Series X|S: Next-Gen am Prime Day?

Bei den „neuen“ Konsolen könnte euch auch am Amazon Prime Day 2022 eine Enttäuschung erwarten. Die PS5 und die Xbox Series X sind nach wie vor so schlecht verfügbar, dass hier nicht mit einem Preisnachlass zu rechnen ist. Möglich ist aber, dass während der Aktion Kontingente freigeschalten werden und ihr die Geräte zumindest zum Normalpreis kaufen könnt.

Die Next-Gen-Konsolen könnten Überraschungsgäste werden.

Anders sieht es da aber bei Spielen und Peripherie aus. Der Prime Day eignet sich für gewöhnlich hervorragend, um die eigene Spiele-Bibliothek zu erweitern. Nicht selten gibt es aktuelle Top-Titel wie in diesem Jahr Elden Ring oder Horizon Forbidden West günstiger. Auch Controller, Ladestationen, Face-Plates und ähnliches dürften ziemlich sicher angeboten werden.

Nintendo Switch OLED

Bei der OLED Version der Nintendo Switch sollte ein neuer Tiefstpreis im Bereich des Möglichen sein. Aktuell steht dieser bei 329,99 Euro. Sollte die Switch OLED bis dahin gut verfügbar sein, sind Preise in dieser Kategorie wahrscheinlich. Angebote für die „normale“ Switch und die Nintendo Switch Light gab es in den vergangenen Jahren ebenfalls immer wieder. Auch Spiele, Taschen und Aufsätze bekommt ihr hier mit großer Wahrscheinlichkeit günstiger.

Die besten Angebote und Deals des Amazon Prime Day 2022 findet ihr auf jeden Fall wieder in unserer Übersicht. Hier suchen, prüfen und vergleichen wir tagesaktuell für euch die besten Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware, Multimedia und Co. So seid ihr immer auf dem Laufenden und wisst, wo es die besten Schnäppchen zu holen gibt.