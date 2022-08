Gamescom 2022: Welchen Gaming-Influencern könntet ihr auf der Messe begegnen?

Nächste Woche startet in Köln die Spielmesse gamescom 2022 und bietet ein buntes Programm voller Veranstaltungen und Ausstellern. Auch einige Gaming-Influencer werden vor Ort sein. Wir haben für euch gesammelt, wer bereits angekündigt wurde und wo man die Content-Creators findet.

Bald ist es so weit und die Gamescom 2022 startet – dieses Mal sogar wieder als Live-Messe in Köln. Sie wird vom 25. August bis zum 28. August für alle Besucher gehen (bereits am 24. August ist die Messe zugänglich, jedoch nur für Fachbesucher, Medien und Creators). Die gamescom bietet große Events, zahlreiche Ausstellerstände und natürlich ganz viel Gaming.

Mehrere Gaming-Influencer sind angekündigt und werden live bei unterschiedlichen Events auftreten. Wir von MeinMMO haben euch Infos zusammengestellt, wo ihr eure Stars live erleben und euch Autogramme holen könnt.

Wir haben uns dabei auf den TikTok-Stand, die AMD Gaming Show und die Signing-Area konzentriert, alles Orte, an denen uns direkt ein paar bekannte Namen ins Auge gesprungen sind.

Da es aber immer noch Änderungen und Aktualisierungen im Programm der gamescom 2022 geben kann, kann es passieren, dass Gaming-Influencer absagen oder weitere Events mit ihnen angekündigt werden.

Falls ihr euch noch angemessen auf die Gamescom 2022 einstimmen wollt, findet ihr hier ein Video mit den 7 besten kostenlosen MMOs für die Nintendo Switch:

Hier könnt ihr eure Stars live erleben

Wo finde ich die Gaming-Influencer? Die Gamescom bietet mehrere Bereiche, in denen Gaming Influencer ihre Stände und Auftritte haben. Vor allem spannend, wenn man sich für die Creator-Community interessiert: Der TikTok-Stand und die AMG Gaming Show, bei denen bereits einige bekannte Namen feststehen. Zusätzlich wird es eine Signing-Area geben.

Was gibt es am TikTok-Stand? In der Business-Area in Halle 4.2 wird Stand A-054-B-054 der TikTok-Stand sein. Es wird eine Live-Bühne geben und Streaming-Pods, aus denen TikTok-Creator Spiele streamen werden. Angekündigt sind hier bereits (via tiktok):

Der Hallenplan der Kölner Messe.

Einige Highlights des Programms sind auch schon geplant. Jedoch kann es noch zu Änderungen kommen (via gameswirtschaft):

Mittwoch, 24.8.: Overcooked mit Anni The Duck, KeinPart2

Mittwoch, 24.8.: Multiversus mit Shurjoka, Gnu, Luis Freitag

Donnerstag, 25.8.: Teenage Mutant Nina Turtles mit Shurjoka, Itsnickandcam

Donnerstag, 25.8.: Let’s Sing mit Mariios Gavrilis, Aria Addams, Anni The Duck

Freitag, 26.8.: Street Fighter 6 mit Shurjoka, Gnu, Rezo

Freitag, 26.8.: Cosplay mit Kamui

Samstag, 27.8.: Goat Simulator 3 mit KeinPart2

Sonntag, 28.8.: Street Fighter 6 mit Anni The Duck, Rezo

Was wird bei der AMD Gaming Show geboten? Hier steht bereits ein Show-Programm fest, bei dem ihr ebenfalls YouTuber und Streamer der Gaming-Community findet. Die Veranstaltung wird am Freitag, dem 26. August in Halle 6 ab 12:00 Uhr starten (amd.com):

12:00 – 12:30 WARMUP: Moderatoren Johnny & Olimeee

12:30 – 13:30 Tiny Tina`s Wonderland Speedrun & Quiz: Milschbaum, JenNyan, Sterzik, Papfi

13:30 – 14:30 HALO: Simon Krätschmer, TrilluXe

15:00 – 16:00 AMD – AckerMatch of Death: HandOfBlood, Johnny, Sterzik, Papfi

16:00 – 17:00 OMEN´s Cool Fortnite Challenge: Gnu, HeyStan

17:00 – 18:15 Noch geheimes Hauptprogramm

18:15 – 19:00 FSR Trailer Rätsel: Moderatoren Johnny & Olimeee

19:00 – 20:00 AMD Quizshow: HandofBlood, Gnu

20:00 – 21:00 Fall Guys: Sawlties, Timit, Noiizy, ShuShu, dieserkingphil, Pain, Stylerz

21:00 – 22:00 Fall Guys & Party: Wird noch angekündigt

Wo finde ich die Signing-Area? In den Hallen 8.1 und 10.2 können Messe-Besucher vom 24. bis 28. August Autogramme von Creators holen. An jedem Messetag sind unterschiedliche Leute da.

Welche Creator werden in der Signing Area anwesend sein? Nach aktuellem Stand werden folgende Influencer vor Ort sein:

Abbaok

Danergy

IDzock

Jule the Fox

Kurono

LarsOderSo

LPmitKev

LusorKoeffizient

Mango

NeedToKnow

Odumanpique

SimFan

Sterzik

Huebi

VSkillZ

Auch ein Zeitplan wurde bereits veröffentlicht. Die Orte, an denen die einzelnen Autogramm-Sessions stattfinden werden, werden noch bekannt gegeben (via gamescom):

Datum Uhrzeit Youtuber/Creator Donnerstag, 25.08.22 14:00 – 16:00 Uhr Mango x bionade Freitag, 26.08.22 10:00 – 14:00 Uhr Huebi 13:00 – 15:00 Uhr LPmitKev 15:30 – 17:30 Uhr Lusor Koeffizient 16:00 – 19:00 Uhr NeedToKnow & TJ – Tim Jacken 18:00 – 20:00 Uhr Jule the Fox Samstag, 27.08.22 10:00 – 14:00 Uhr Huebi 10:00 – 11:30 Uhr Abbaok 12:00 – 13:00 Uhr Odumanpique 14:30 – 16:30 Uhr Daniel SimFans.de und Chris SimsArrow

15:00 – 16:30 Uhr

Danergy 17:00 – 19:00 Uhr LarsOderSo 17:00 – 19:00 Uhr IDzock Sonntag, 28.08.22 14:00 – 15:30 Uhr Kurono, VSkillZ 16:00 – 18:00 Uhr Huebi

Disclaimer: Webedia Gaming (GameStar, GamePro, MeinMMO) begleitet die Spielemesse 2022 als offizieller Medienpartner der gamescom.

Das waren die aktuellen Informationen, die wir zum Zeitpunkt des Artikels zu den Gaming-Influencern auf der gamescom 2022 finden konnten. Änderungen sind nicht ausgeschlossen.

Wenn ihr also eure Gaming-Stars einmal live auf der Bühne erleben oder ein Autogramm ergattern wollt, habt ihr auf der Messe bald die Möglichkeit dazu.

Welche Gaming-Influencer würdet ihr gerne mal auf der Gamescom live erleben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Hier findet ihr weitere Infos zu den Ausstellern und Tickets der gamescom 2022.