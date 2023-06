Gamer zeigt mit 4 Fotos den Grund, warum sein PC abstürzt, wird in Kommentaren vernichtet

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Auch andere User treffen ein hartes Urteil. Chikorya schreibt, Kennisu „sollte die PC-Erlaubnis entzogen werden.“ Unzählige weitere Kommentare kritisieren vor allem die Menge der verwendeten Wärmeleitpaste. Obendrein wird eine NSFW-Kennzeichnung (Not Safe for Work) gefordert und der Computer als „Desaster“ bezeichnet.

Was genau schreiben die Kommentare? Unter dem Post von Keniisu findet sich ein Kommentar mit 6.500 Upvotes, in dem ein Nutzer namens „Arthur-Wintersight“ ausführlich zusammenfasst, welche Fehler Keniisu bei seinem PC gemacht habe.

Ein Gamer hat sich mit 4 Fotos seines PCs an Reddit gewendet, weil sein PC abstürzt. Die Community hat einen Blick auf die Bilder geworfen und mit vernichtenden Kommentaren festgestellt, was er alles falsch gemacht hat.

