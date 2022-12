Gamer kauft RTX 3080 günstig auf eBay, bekommt Angst vorm Verkäufer – Community erklärt, warum der harmlos ist

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Woher kommt die Sorge des Nutzers? Wer schon einmal eine gebrauchte Grafikkarte gekauft hat, der weiß, dass hier einiges schiefgehen kann. Denn hinter dem Verkäufer kann im ärgerlichsten Fall auch ein Betrüger stecken, der nur an euer Geld möchte. Und in dem Fall seht ihr die gekaufte Ware nie.

Ich betreibe eine kleine Marketing-Agentur. Wir haben derzeit eine 3090ti, zwei 6900XT, eine 3080, 1080ti und 1070 plus ein paar zufällige andere für 6k-RAW-Videobearbeitung, Motion Graphics, 50mp Fotobearbeitung, etc. verwendet.

So werden Grafikkarten von professionellen Anwendern etwa für Videobearbeitung, 3D-Rendering oder Grafikdesign verwendet. Viele dieser Aufgaben funktionieren nicht ohne eine GPU mit ordentlich Performance. So schreibt etwa der Nutzer ReallyQuiteConfused auf reddit , dass man in seiner Agentur verschiedene Grafikkarten für verschiedene Zwecke benötigt:

Hat er da am Ende für rund 600 Euro eine Grafikkarte gekauft, die irgendein Miner bereits “verbraucht” haben könnte? Mit dieser Frage wendet er sich an die Community. Denn auf eBay sind regelmäßig Betrüger unterwegs, die euch versuchen, mit absurden Angeboten abzuzocken .

Was hat der Nutzer gemacht? Ein Gamer hat sich eine RTX 3080 für 570 US-Dollar gekauft (rund 600 Euro). Doch der Hinweis des Verkäufers verwirrte ihn. So schreibt er:

Insert

You are going to send email to