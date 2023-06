Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Kann man sich gegen so was schützen? Viele Personen geben daher mittlerweile den Tipp, ein Video zu machen, wenn ihr besonders teure Hardware auspackt:

Was ist da schiefgelaufen? Der Nutzer hat laut verschiedener Aussagen eine Rücksendung erhalten, in welcher sich keine CPU befindet. Darauf weist der LPN-Aufkleber hin. LPN steht für „License plate number“ und damit werden Rücksendungen markiert.

Insert

You are going to send email to