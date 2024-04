Gamer gibt 3.200 Euro für Spiele auf Steam aus, die er nicht mehr zocken kann 

Das MMORPG The Quinfall hat den Ruf, dass es falsche Versprechen macht. Mit diesem Video zeigt das Entwicklerteam, was Sache ist.

Xeonir möchte nach den 200 Bans auf Steam seinen Spaß in der Musik finden. Vielleicht wäre aber auch das Kochen eine Möglichkeit für ihn, um ein weniger kostspieliges Hobby auszuüben. Steam-Chef Gabe Newell zeigt, wie es geht: Der Boss von Steam steht Pate für ein Küchengerät, das 230 Euro kostet – Gabe Newell spielt sogar in einem Werbespot mit

War er erfolgreich? Xeonir war weiter fleißig in seinem Bestreben und inzwischen hat seine selbst auferlegte Vorgabe von 200 Ausschlüssen erreicht. In der weltweiten Bestenliste auf steamladder.com steht er jetzt unangefochten auf Platz 1 mit den meisten (VAC) Bans auf Steam.

Weitere 100 Bans sollen durch die individuellen Systeme anderer Hersteller dazukommen. Seiner Aussage nach ist es hier aber schwieriger gesperrt zu werden als in Spielen, die VAC nutzen. Daher wendet er sich regelmäßig an die Entwickler der Spiele und bietet um seine Blockierung in den Titeln.

Denn VAC scheint so zuverlässig wie das Sicherheitssystem Steam Guard zu funktionieren, was den Valve-CEO vor einiger Zeit dazu veranlasste, seine Accountdaten zu verraten.

Wieso tut er das? Während die meisten Cheater in Spielen betrügen, um zu gewinnen oder anderen Spielern den Spaß zu verderben, hat Xeonir einfach Spaß daran, Spielverbote zu sammeln. In einem E-Mail-Interview auf videogames.si.com sagte er:

Für sein spezielles Hobby hat er bisher 3.200 Euro ausgegeben. Ein Versuch, das Geld zurückzuholen oder eine Wiederfreischaltung der gekauften Spiele durch den Steam-Support zu erwirken, wäre vermutlich erfolglos. In diesem Fall könnte er sich vielleicht direkt an Gabe Newell wenden und um Hilfe bitten.

Er spielt vorzugsweise Ego-Shooter und will durch die Nutzung von Cheats seine Sperrung in den Spielen erzwingen. Xeonir hofft bei seiner Schummelei von den Anti-Cheat-Systemen der Spiele-Entwickler erwischt zu werden.

Was macht der Gamer? Im ersten Moment unterscheidet sich der Steam-User Xeonir nicht von anderen Spielern. Er kauft verschiedene Titel auf der Plattform und spielt sie. Der große Unterschied liegt in seinem persönlichen Ziel, das er dabei verfolgt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to