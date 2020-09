Alle freuen sich, dass EA beim Xbox Game Pass mitmacht – Ich seh Ärger voraus

Der Xbox Game Pass ist zu einer moderaten, monatlichen Gebühr erhältlich und stellt eine Art Netflix für Spiele dar. Aktuell lässt sich Microsoft dafür feiern, EA in den Game Pass gelockt zu haben – völlig kostenlos. Das auf den ersten Blick himmlisch gute Angebot könnte eine Trendwende in der Spielebranche darstellen, allerdings nicht im Sinne der Spieler. MeinMMO-Autor Robert erklärt, warum das so ist.

Zugegeben, der Xbox Game Pass liest sich auf dem Papier verdammt lecker:

Zugriff auf über 100 Spiele gleichzeitig

weitere 100 Spiele, die rein und raus rotieren, die Gebühr fürs Online-Gaming ist mit enthalten

und jetzt kommen auch noch 60 weitere Titel von EA dazu.

Der Preis ist mit 12,99 € für die Ultimate-Variante zudem äußerst moderat (und lässt sich mit einem cleveren Trick weiter senken).

Dagegen wirkt das Angebot von Sony angestaubt und altbacken: Zwar hat Sony einige coole Exklusiv-Titel im Angebot, ein Spiele-Abo gibt es aber nicht. Die Gebühren fürs Online-Zocken sind hoch und die monatlichen Gratis-Games selten echte Blockbuster.

Der Xbox Game Pass will mit jeder Menge Spielen punkten

Tatsächlich ist Microsoft mit der Aktion ein echter Marketing-Coup gelungen. Das Angebot lockt neue Spieler auf die Plattform Xbox, die mutmaßlich auch zum Game Pass greifen werden. Dies eröffnet Microsoft und den Entwicklern ganz neue Steuerungs- und, noch viel wichtiger, Monetarisierungs-Möglichkeiten. Diese könnten die komplette Konsolenbranche allerdings in eine Richtung bewegen, die dem Skeptiker und Zyniker in mir ganz und gar nicht behagt.

Denn durch die de facto-Abschaffung von Anschaffungskosten für Spiele wird die Hemmschwelle für Pay-to-win-Mechaniken weiter sinken. Der zum Teil jetzt schon absurde DLC-Wahnsinn wird noch mehr Auswüchse annehmen. Noch viel schlimmer allerdings: Auch die Gegenwehr der Spieler wird abnehmen. Grund dafür ist die neue Preis-Struktur. Aber der Reihe nach.

Pay to Win (P2W) Pay to Win bezeichnet eine Mechanik in häufig kostenlosen Mobile-Games, die darauf abzielt, dass Spieler durch den Einsatz von Echtgeld schneller Fortschritte erzielen als Spieler, die kein Geld investieren. Diese häufig sehr grindlastigen Spiele laden an verschiedenen Stellen zum Ausgeben von kleineren Beträgen (auch Mikrotransaktionen genannt) ein. Diese Art der Monetarisierung ist höchst umstritten in der Spielerschaft, da nicht das eigene Können über Sieg oder Niederlage entscheidet, sondern der Geldbeutel.

Screenshot aus dem Mobile Game Puzzles & Survival – P2W in simplen Match3-Spielen

Was bedeutet ein Spiele-Abo finanziell für die Entwickler?

Es ist kein Geheimnis: Die Produktion aufwendiger und hochwertiger Spiele wird immer teurer. Mit der neuen Konsolen-Generation könnten Spiele noch weiter im Preis steigen. Da wirkt ein günstiges Spiele-Abo wie Microsofts Game Pass wie ein Anachronismus. Nehmen wir das Beispiel Netflix als Vergleich: Netflix ist günstig gestartet, hat in den vergangenen Jahren aber mehrere Preiserhöhungen durchgeführt. Gründe dafür sind die gestiegenen Lizenzkosten für fremde Inhalte sowie die erhöhte Qualität eigener Produktionen.

Der Witcher ist eine beliebte Serie und Spiel-Adaption auf Netlfix

Auch EA hat sich die Teilhabe am Xbox Game Pass sicher teuer bezahlen lassen. Doch reicht das, um die Kosten für zukünftige Produktionen zu decken? Natürlich können die Spiele auf anderen Plattformen zum Vollpreis verkauft werden. Ob damit die fehlenden Einnahmen auf dem PC und der Xbox aufgefangen werden, wage ich allerdings zu bezweifeln. Gleichwohl haben Spiele-Entwickler einen gravierenden Vorteil gegenüber Netflix – bezahlter Content in den ansonsten „kostenlosen“ Spielen.

Ein kostenpflichtiger DLC in einem ansonsten kostenlosen Spiel wäre für Netflix vergleichbar mit einem Film, bei dem ausgefallene Szenen für kleines Geld erhältlich sind (was natürlich unrealistisch ist). Der originäre Zweck von Firmen wie Microsoft und EA ist das Verdienen von Geld. Durch die Präsentation vieler Inhalte ohne echte Anschaffungskosten wird die Ingame-Monetarisierung ganz automatisch einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen. Und das ist nur eine von vielen neuen Möglichkeiten der Entwickler.

Besonders Spiele wie FIFA profitieren ganz besonders vom Xbox Game Pass

Die neuen Möglichkeiten der Entwickler mit Microsofts Game Pass

Circa 100 Games sind dauerhaft im Game Pass erhältlich. Weitere Spiele rotieren rein und raus – ganz so, wie man es von Netflix kennt. Durch den Wegfall der Anschaffungskosten werden Spieler häufiger Games ausprobieren, die sie durch hohe Kosten gemieden haben. Das eröffnet den Entwicklern folgende Möglichkeiten:

Spiele, die schlecht performen, können aus dem Game Pass entfernt, überarbeitet und wieder neu integriert werden,

Grundversionen von Spielen werden im Game Pass enthalten sein (ähnlich der kostenlosen Grundversion von Destiny 2), für Special Editions und Sonder-Content wie Kostüme etc. muss weiterhin gezahlt werden,

Zusätzliche Story-Inhalte wie Kapitel können weiter kostenpflichtig angeboten werden und

Es können verschiedene Pay-to-Win-Mechaniken in unterschiedlichen Ausprägungen getestet werden.

Der Game Pass könnte unter Berücksichtigung neuer Titel oder aufwendigerer Produktionen teurer werden.

Spiele wie Destiny 2 sind in der Grundversion kostenlos – bieten aber nur wenig Inhalte

Wie könnte das in der Praxis aussehen? Die beliebte Fußball-Simulation FIFA wartet jedes Jahr mit einem neuen Ableger auf, der grafisch verbessert ist und die neuesten Mannschaftsdaten enthält. Auf mobilen Endgeräten sieht das allerdings schon ganz anders aus. Es gibt kein FIFA 20 mehr, sondern einfach nur noch FIFA. Kern-Bestandteil des Mobile-Games sind ausgeklügelte Mechaniken, die die Spieler zum Kauf von Spieler-Packs anregen sollen. Dieses Modell ist ebenfalls für den Xbox Game Pass denkbar. Eine abgespeckte FIFA-Erfahrung, die zwar mit den grafischen Neuerungen aufwartet und den neuesten Mannschaftsdaten, die sich ansonsten aber vor allem um die Cashcow FUT (FIFA Ultimate Team) dreht.

FIFA Ultimate Team (FUT) FUT (FIFA Ultimate Team) ist ein Spielmodus innerhalb von FIFA, in dem sich Spieler individuelle Mannschaften zusammenbauen und gegeneinander antreten lassen können. Neue Spieler werden über entsprechende Packs gezogen, die mit Ingame-Währung oder Echtgeld bezahlt werden können. Laut EA ist FUT der beliebteste Spielmodus in FIFA und wurde in den vergangenen Iterationen immer weiter ausgebaut.

100 Spiele werden dauerhaft Bestandteil des Game Pass sein

Haupteinnahme-Quelle für Unternehmen wie EA sind Ingame-Verkäufe, also Verkäufe, die generiert werden, wenn der Spieler das Spiel schon besitzt. Diese Einnahmen werden steigen, wenn mehr Spieler das Spiel besitzen – zum Beispiel als Bestandteil eines Abos.

Den Experimentier-Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Spannend wird sein, ob für derlei Praktiken Widerstände der Spieler zu befürchten wären. Schließlich sind die Spiele kostenlos im Game Pass enthalten. Wer mehr will als den Standard, muss eben draufzahlen. Allein die Möglichkeiten in einem Spiel wie FIFA sind scheinbar grenzenlos:

Legendäre Mannschaften früherer Tage sind nur gegen Aufpreis erhältlich

Szenarien zum Nachspielen von früheren Begegnungen gibt es gegen kleines Geld

Größere Turniere können in Form von DLCs angeboten werden

Neue oder alte Trikots, Stutzen oder Bälle können gegen Echtgeld angeboten werden

Legendäre, ehemalige Spieler als kostenpflichtiger DLC?

Die Liste kann beliebig fortgeführt werden. Ob es in diesem Ausmaß dazu kommt, ist natürlich nicht gesichert. Je nach Widerständen aus der Spielerschaft können die Entwickler ihre Ansätze verändern und neue Ergebnisse und Erkenntnisse gewinnen. Der Aspekt der Psychologie, Belohnungssysteme, Anreize und Interaktionsmöglichkeiten nehmen einen immer größeren Stellenwert in der Spiele-Branche ein. Da Spieler mit dem Game Pass Zugriff auf deutlich mehr Spiele haben als früher, vergrößert sich das Spielfeld für Experimente seitens der Entwickler immens.

Warum Sony für mich den deutlich besseren Ansatz verfolgt

Sonys Zugpferd auf der Playstation 4 waren aufwendige Exklusiv-Titel wie God of War oder The Last of Us und sie werden es mutmaßlich auch auf der Playstation 5 sein. God of War war für mich ein absolutes Highlight dieser Konsolengeneration. Nicht nur wegen des grandiosen Gameplays und der fantastischen Grafik, sondern weil es einfach nur eine Single-Player-Erfahrung war. Ohne lästige Mikrotransaktionen. Der Fokus lag auf dem Spiel, nicht auf den zusätzlichen Möglichkeiten der Monetarisierung.

Eines der Konsolen-Highlights dieser Generation – God of War

Diese puristische Spielerfahrung wünsche ich mir auch für die Zukunft, auch wenn sie als wenig „innovativ“ gilt. Innovation sollte nicht dazu führen, dass psychologische Studien über das Kaufverhalten von Spielern wichtiger werden als die Inhalte selbst. Ich hoffe sehr, dass Sony dem Impuls der Nachahmung widersteht und seiner Linie treu bleibt. Konservatismus könnte hier durchaus das Erfolgsmodell sein. Trotzdem lassen sich auch aus der „Ferne“ Erkenntnisse über dieses beispiellose Experiment gewinnen.

Fazit: Quo vadis, Spiele-Branche?

Denn das ist es: ein gigantisches Experiment – und wir die Versuchskaninchen. Die Widerstände der Spieler aus dieser Feldstudie werden maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, wohin sich die Spiele-Branche entwickelt. Werden wir überflutet von Low-Budget-Grundversionen von Spielen, die vor allem durch kostenpflichtige Inhalte glänzen? Oder werden wir uns weiter über hochwertige (und damit hochpreisige) Blockbuster freuen dürfen? Sonys und Microsofts Philosophien wirken hier wie diametral unterschiedliche Entwürfe. Welcher sich durchsetzt, entscheiden die Konsumenten und Spieler – mit ihrer Brieftasche.

