FYNG gamescom Show 2026 – Alles zu Spielen, Premieren, Highlights und mehr aus dem Stream im Live-Ticker

Mit unserer FYNG Show auf der gamescom 2026 stoßen wir am 26. August ab 17:00 Uhr in völlig neue Dimensionen vor. Welche Spiele sowie Weltpremieren wir dort zeigen und welche weiteren Highlights sie für euch bereithält, verraten wir euch live im Ticker!

Was ist die FYNG Show? Die FYNG Show ist ein großer Livestream-Showcase auf der diesjährigen gamescom, der zu der Live-Event-Reihe „Find Your Next Game“ (eben kurz FYNG) von GameStar, GamePro und MeinMMO gehört.

Während der Show gibt es brandneue Trailer, exklusives Gameplay-Material und echte Weltpremieren zu sehen. Passend dazu erwarten euch Live-Talks mit Entwicklerinnen und Entwicklern, die euch mit exklusiven Einblicken, Analysen und Überraschungen versorgen.

Der große Showcase findet am 26.8.2026 ab 17:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr statt. Ihr könnt den Stream jeweils auf YouTube oder Twitch live mitverfolgen.

Damit ihr immer up-to-date seid, was während des Events gerade los ist, wenn ihr den Stream gerade nicht schauen könnt, versorgen wir euch im Live-Ticker mit den Highlights.

9:00 Uhr Guten Morgen, ihr Lieben! Ich hoffe, ihr habt die gestrige ONL gut verdaut und seid bereit für ein neues Spektakel! Ich bin Alex und begleite heute für euch gemeinsam mit meiner Kollegin Sophia Weiss unsere große FYNG Show im Live-Ticker. Euch erwarten etliche coole Trailer, Gameplay-Einblicke, Talks und echte Weltpremieren! Damit ihr immer wisst, was gerade los ist, versorgen wir euch auch den Tag über schon mit einigen spannenden Einblicken, bevor es dann am Abend richtig losgeht. Um 10:30 Uhr starten wir mit einem Warm-up und einer Tour zu unserem Stand auf der gamescom. Einen ersten Einblick, worauf ihr euch freuen könnt, zeigt euch unser Trailer zur Einstimmung:

Video starten Zum FYNG gamescom 2026 bringen wir euch über 50 Stunden Stream, Weltpremieren und vieles mehr Autoplay

Die Sendezeiten in der gamescom-Woche und wo ihr zuschauen könnt

Neben der großen FYNG Show am 26.8. sind wir auch über die gesamte gamescom mit spannendem Programm am Start.

Unser Show-Programm könnt ihr grundsätzlich entweder live auf der gamescom in Halle 7 verfolgen oder auf dem GameStar-Twitch-Kanal. Die FYNG Show am Mittwoch übertragen wir außerdem auf dem GameStar-YouTube-Kanal.

Die Sendezeiten:

Dienstag, 25. August – 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr – Opening Night Live

Mittwoch, 26. August – 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr – FYNG gamescom Show

Donnerstag, 27 August – 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr – GTA 6 Gameplay Reveal

Freitag, 28. August – 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Samstag, 29. August – 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Sonntag, 30. August – 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Mehr zum ganzen Programm und unserer Präsenz auf der gamescom lest ihr hier:

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Auch die diesjährige ONL haben wir für euch mit einem Live-Ticker und FYNG begleitet. Was ihr verpasst habt, solltet ihr keine Zeit gehabt haben, selbst reinzuschauen, könnt ihr hier nachlesen: gamescom Opening Night Live 2026: Alles zum Event, Spielen und Leaks im Live-Ticker