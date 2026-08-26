Ein neues Rollenspiel lässt euch knallharte Kämpfe bestreiten, in denen ihr Gegner mit Croissants abwerft

Bei „Rise of the Spellbaker“ handelt es sich nicht um einen Rechtschreibfehler. Es wird in dem Spiel wirklich gebacken, nicht gebrochen. Ihr schlüpft in die Rolle einer Hexe und Hobbybäckerin, die MeinMMO-Redakteurin Jasmin mit ihren Freunden einnehmen will.

Bei dem Wort „Spellbaker“ musste ich zunächst zweimal hinschauen, denn ich habe erst gedacht, dass es sich bei dem Namen um einen Rechtschreibfehler handelt. Doch tatsächlich wird das „Backen“ in diesem Spiel großgeschrieben.

In Rise of the Spellbaker spielt ihr nämlich eine Hexe, die ihre Zauber erst einmal backen muss. Am Ende kommen dabei weder ein Feuerball noch tödliche Wurfsicheln heraus, sondern vielmehr Croissants und Zimtkugeln, die die Gegner vernichten.

David Colebourne von Realmforge Studios, das ihr vielleicht von der Dungeons-Reihe kennt, verriet mir vorab, wie man Gegner mit Backwaren verletzen soll. Denn das ist im Prinzip das, was ihr im Spiel leisten müsst.

Hobby-Bäckerin und Hexe verprügelt Gegner mit süßem Gebäck

Bei der Protagonistin handelt es sich um eine überlebende Spellbakerin (auf Deutsch etwa Zauberbäckerin). Sie muss ihre Backzauber für den Kampf umfunktionieren, um die Welt vor einer drohenden Seuche zu retten. Der Hauptaspekt des Spiels ist nämlich das Bekämpfen von Gegnern und Bossmonstern, um bestimmte Areale zu reinigen und von der Fäule zu befreien.

Um einen Zauber zu backen, soll es ein unterhaltsames Match-3-Minispiel geben. Dabei kommen allerdings nicht die klassischen Element-Zauber heraus, die ihr kennt, sondern vielmehr Zauber, die sich rund um Gebäck drehen. Zwei davon sind beispielsweise die Halbmondwelle oder der Granatkuchen.

Die Zauber reichen dabei von flächendeckenden Angriffen bis hin zu Heilzaubern, die die Lebenspunkte regenerieren können. Diese können dann auch aufgewertet und individualisiert werden, sodass jeder Spieler seine eigenen Nuancen in den Zauber hat.

Auf diese Weise kann ein einzelnes Croissant, das ihr auf euren Gegner werft, zu drei kleineren werden, die eine größere Fläche abdecken. So feuert ihr nicht nur in einer geraden Linie, sondern in einem breiteren Winkel.

Die Zauber stehen euch dabei nicht von Anfang an zur Verfügung. Ihr müsst dafür Rezepte und Zutaten in der Welt sammeln und sie dann zu den machtvollen Gebäcken kneten.

Auch die Welt ist komplett um das Backen-Thema designt. Es gibt beispielsweise Hermann, den sprechenden Sauerteig, den ihr füttern müsst, um neue Rezepte oder Geheimnisse zu erfahren. Oder die mehligen kleinen Biscies, die an Kekse angelehnt sind.

Obwohl das Spiel im Kern ein Action-RPG ist, hat es einige Cozy-Elemente, die zur märchenhaften Optik passen. Es ist nämlich möglich, sein Haus zu dekorieren.

Besonders im Multiplayer mein großes Highlight

Das Beste: Der Titel kann mit bis zu sechs Spielern gleichzeitig gezockt werden. Ihr könnt aber auch alleine spielen und euch von einem Katzenbegleiter helfen lassen, der ebenfalls mit Zaubern ausgestattet werden kann, wenn ihr alleine spielen wollt.

Ich weiß aber jetzt schon, dass ich meine Freunde im schlimmsten Fall dazu zwingen werde, mit mir als Hexe süße Naschereien zu backen und die frischen Croissants auf die Gegner zu schleudern.

Jeder Spieler kann sich ähnlich wie in Survival-Games anderen Aufgaben widmen. So können sich einige Spieler auf das Bekämpfen der Bossmonster konzentrieren, während andere Ressourcen sammeln und so mächtige Zauber herstellen.

Als Cozy-Liebhaberin kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass ich einfach nur das Haus dekorieren werde und meinen Mitstreitern, die ich möglicherweise zum Spielen zwingen muss, die anstrengende Arbeit machen lasse. Allerdings werde ich dabei ganz ohne Zauber auskommen müssen, denn alle Zauber sind in irgendeiner Form offensiv, defensiv oder im Kampf unterstützend.

Schön ist es auch, dass das Spiel nicht nur mit vier Spielern, sondern sogar mit ganzen sechs Hexen bestritten werden kann. Dadurch hat man noch mehr Möglichkeiten, sich die Aufgaben einzuteilen.

Was haltet ihr von Rise of the Spellbaker? Ist euch das Spiel schon zu cozy oder würdet ihr ihm trotz der niedlichen Optik eine Chance geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ein anderes Spiel, das ebenfalls niedlich aussieht, es aber faustdick hinter den Ohren hat, ist Emberville. Warum mich die Optik so getäuscht hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel: Emberville sieht so niedlich aus, dass ich mich richtig drauf gefreut habe – Dann haben die Devs mir die Wahrheit über das Spiel erzählt