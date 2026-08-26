Im neuen Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn wird einer der abscheulichsten Orte des Sonnensystems infiltriert

Der Deckungs-Shooter im Universum von The Expanse hat im Rahmen der gamescom 2026 einen neuen Trailer präsentiert – und der hat Düsteres gezeigt.

Was ist das für ein Trailer? The Expanse: Osiris Reborn hat auf unserer großen FYNG Show zur gamescom 2026 einen neuen Trailer gezeigt, der eine bislang noch ungesehene Mission präsentiert. Dabei bekommen wir weitere Eindrücke vom Gameplay des Deckungs-Shooters, erblicken einen neuen Begleiter und erkennen einen Ort, der auch in den Büchern bzw. der TV-Serie von The Expanse eine wichtige Rolle spielt.

Die Mission führt uns nämlich an einen abscheulichen und moralisch äußerst fragwürdigen Ort, an dem eine verwerfliche Forschung ihr erstes Testsubjekt auf Menschen losließ – und auch die Helden in Osiris Reborn werden mit einem solchen Testsubjekt konfrontiert.

Bevor wir genauer einordnen, was der neue Trailer zeigt, könnt ihr ihn hier in voller Länge sehen:

Video starten Wer Mass Effect liebt, wird mit The Expanse ein neues Zuhause finden Autoplay

Ein Ort mit einer düsteren Geschichte

Das ist im Trailer zu sehen: Der neue Trailer von The Expanse: Osiris Reborn nimmt die Spielfigur sowie dessen Schwester als Begleiterin mit auf den Jupiter-Mond Ganymede, wo sie eine Forschungseinrichtung des Unternehmens Protogen betreten.

Während der anhaltenden Untersuchung wird plötzlich ein Alarm ausgelöst und die Situation spitzt sich immer weiter zu. Wir beobachten, wie sich Protogens Wachen auf einen Konflikt vorbereiten, und sehen eine mysteriöse, nicht menschlich aussehende Hand. Kurz darauf wird ein Monster präsentiert, das auf Krawall aus ist.

Das bis dato noch unbekannte Wesen ist jedoch nicht das einzige Problem, denn es bricht eine Schießerei aus und die Spielfigur sowie ihre Begleiterin müssen sich ihren Fluchtweg freischießen. Hier sehen wir auch etwas Gameplay des 3rd-Person-Shooters, speziell den Einsatz verschiedener Waffen und Gadgets. Doch auch das Monster wütet weiterhin und wird zu einer immer größeren Bedrohung.

Achtung, Spoiler: Wenn ihr The Expanse noch nicht gesehen oder gelesen habt, erwarten euch nachfolgend Spoiler zur Story. Weiterlesen auf eigene Spoiler-Gefahr.

Wieso ist dieser Ort so abscheulich? Eines der wiederkehrenden Konzepte von The Expanse ist das sogenannte Protomolekül, eine zugleich mysteriöse als auch gefährliche Substanz, die von Protogen-Wissenschaftlern entdeckt wurde. Das Unternehmen leitet anschließend verschiedene äußerst verwerfliche Forschungen ein. Darunter das sogenannte „Project Caliban“, bei dem versucht wurde, das Protomolekül zur Herstellung von Waffen zu nutzen.

Im Rahmen von Project Caliban hat Protogen kranken Kindern ohne ein Immunsystem das Protomolekül eingeflößt, um aus ihnen Supersoldaten zu machen. Dieses hat die Körper der Kinder großflächig mutiert und entmenschlicht. Jene Geschöpfe werden Hybriden genannt und besitzen übermenschliche Kraft, bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit und sind extrem widerstandsfähig. Sie können problemlos die Körperpanzerung von Soldaten mit bloßen Händen durchbrechen.

Die Forschungsstationen auf Io und Ganymede waren entscheidende Standorte von Protogens Project Caliban. Auf Ganymed kam es zudem zum ersten Testlauf eines Hybriden. Protogen ließ einen frei, der anschließend zahlreiche UN- und Mars-Soldaten brutal tötete.

Das Monster, das wir im Trailer sehen, ist ein solcher Hybrid, der aus seiner Kapsel entkommen ist.

Das sagt MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski zu The Expanse: Just in diesem Moment komme ich von meinem Anspieltermin bei Owlcat. Ich gehe fest davon aus, dass ihr aus den Previews von der gamescom 2026 oft den Vergleich zu Mass Effect sehen werdet. Und ja, es spielt sich wie ein Mass Effect im Universum von The Expanse. Und das ist einfach eine Formel, die unter Owlcat gut aufzugehen scheint.

Mit meiner Sniper-Rifle habe ich mich durch meine Mission geschossen, was sich für mich persönlich bei einem Deckungs-Shooter anbietet. Schön aus weiter Entfernung saß ich geduldig hinter meinen Verstecken, schickte eine Drohne oder meine Companions in die Massen und habe so einen doch recht gemütlichen Weg gewählt.

Besonders aufgefallen ist mir aber als Expanse-Fan die Liebe zum Detail. Eine Station könnte ziemlich schnell öde werden, wenn es nicht überall kleine Hinweise auf das Leben der Menschen dort geben würde.

Warum ich aber genau auf Owlcat Hoffnung setze, dass hier ein schönes Rollenspiel auf uns zukommt, lest ihr dann noch in meiner Preview, die ich euch in den kommenden Tagen heruntertippen werde.

Was sagt ihr zum neuen Trailer von The Expanse: Osiris Reborn? Habt ihr Lust auf das Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare!

The Expanse: Osiris Reborn ist eines von drei kommenden Spielen, das viele Fans von Mass Effect aktuell im Auge behalten. Ein anderes ist das SciFi‑Rollenspiel „Exodus“. Auch das hat einen neuen Trailer auf der gamescom gezeigt: Die große Hoffnung für Fans von Mass Effect hat ein Release-Datum, aber der Star des neuen Trailers ist ein außerirdischer Oktopus in einem Mech