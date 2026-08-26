The Witcher 3: Songs of the Past stellt endlich den besten Charakter des Universums in den Mittelpunkt

Die ersten Journalisten durften in den neuen DLC zu The Witcher 3 reinzocken: Songs of the Past. Jetzt wissen wir endlich mehr zur Technik und dem Setting. Dieses Mal verschlägt es Geralt in die Heimat des besten Charakters des Universums.

Erste Journalisten durften sich den neuen DLC zu The Witcher 3 ansehen. Mit dabei auch die GameStar und jetzt wissen wir endlich mehr rund um Geralts neues und vermutlich letztes Abenteuer:

Mit „Songs of the Past“ bekommt The Witcher 3 wohl eine Remastered-Version mit überarbeiteten Fähigkeiten, neuen Skills und verbesserten Kämpfen sowie einem Grafik-Update. Das Setting ist dieses Mal Letten, die Heimat des besten Charakters im ganzen Hexer-Universum: Rittersporn.

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Wenn der beste Freund verloren geht, kommen sogar Hexer aus der Rente zurück

Wer ist eigentlich Rittersporn? Rittersporn, im Original genannt Jaskier, ist ein Barde aus der Welt von The Witcher. In den Büchern treffen er und Geralt aufeinander, als Rittersporn vor den erzürnten Brüdern einer von ihm geschwängerten Lady flieht. Der Barde ist nämlich ein ziemlicher Weiberheld und überschreitet gerne mal die eine oder andere Grenze der sozialen Vernunft. Hexer und Musiker erleben über die Jahre viele gemeinsame Abenteuer und werden gute Freunde. Zumindest in der Netflix-Serie nimmt Rittersporn dabei oft die Rolle des Comic-Relief ein, ist aber auch Katalysator für viele wichtige Ereignisse: Weil er verflucht wird, sucht Geralt einen Magier und trifft auf Yennefer. Geralt lässt sich breitschlagen, für Rittersporn den Bodyguard zu mimen, und bekommt auf dem Event per Gesetz der Überraschung Schützling Ciri anvertraut. In The Witcher 3 ist Rittersporn glücklicher Besitzer eines Establishments in Novigrad, ist allerdings auch in die zwielichtigen Machenschaften von Hurensohn Junior verwickelt. Außerdem ist er an den Reisen und Abenteuern der nun erwachsenen Ciri beteiligt. Weiberheld, Barde und bester Freund eines Hexers sind aber nicht die einzigen Dinge, die spannend sind an Rittersporn: Er ist nämlich auch eigentlich der Vicomte von Letten – also ein Adliger. Und genau diese Vergangenheit holt ihn wohl jetzt im neuen DLC ein.

Warum ist Rittersporn in „Songs of the Past“ wichtig? Im neuen und vermutlich letzten DLC zu The Witcher 3 verschlägt es Geralt nach Letten. Dort scheint zumindest in der der GameStar gezeigten Preview gerade eine wichtige Persönlichkeit – möglicherweise aus dem Adel – verstorben zu sein. Und das hängt wohl auf irgendeine Art und Weise mit dem aus Letten stammenden (ebenfalls adligen) Rittersporn zusammen:

Der ist nämlich verschwunden. Warum er überhaupt nach Letten zurück gekehrt ist bleibt noch ein Geheimnis. Vielleicht liegt es aber an der Beerdigung des Verstorbenen. In der Preview ist wohl auch Rittersporns Oma zu sehen, die aber auf keinen Fall auch nur ein Wort über die ganze Situation verlieren will.

Die Cousine Lilla des Vicomte-Barden hingegen stellt sich an Geralts Seite: Sie begleitet den Hexer und will ihm helfen, Rittersporn wiederzufinden. Dimitry Halley von der GameStar stellt die Theorie auf, dass sie a) im Plot des DLCs wichtig wird und b) eine mögliche neue Romanze sein könnte.

Rittersporn ist also der Grund und Auslöser dafür, dass Geralt sich überhaupt aus dem Ruhestand bewegt. Alles für seinen besten Freund.

Im Rahmen der GameStar-Preview gab es erste Eindrücke der neuen Gegend Letten – so sieht es dort aus. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern.

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß meint: Ich habe gerade richtig Bock auf diesen DLC! Nach „Blood and Wine“ fand ich Geralts Geschichte eigentlich gut abgeschlossen. Ein Haus in einer der schönsten Gegenden der Welt, (hoffentlich) eine tolle Frau an der Seite und die größten Monster alle besiegt oder an die nächste Generation weitergegeben (siehe The Witcher 4).



Dass er aber für Rittersporn aus dem Ruhestand zurückkehrt, macht mich wirklich glücklich: Ich habe Rittersporn schon in The Witcher 3 geliebt und feiere ihn in der Netflix-Adaption riesig. Mehr Rittersporn ist super, weil er für mich der wirklich beste Charakter aus dem ganzen Universum ist.



Neben der Tatsache, dass er vor allem Comic-Relief ist, ist er nämlich ein toller runder Charakter mit Charme und dem Herz am rechten Fleck. Und leider der Tendenz, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein und Geralt in den Mist zu reiten.



Allgemein finde ich „Songs of the Past“ auch sehr spannend, weil das DLC laut dem GameStar-Artikel wirklich auch erst nach dem Ende des Haupt-Games und der anderen Story-Expansions spielt. Wir wissen ja, wie es ein paar Jahre nach The Witcher 3 in The Witcher 4 weitergeht: Ciri bereist die Welt als neue Hexerin. Wenn CD Projekt Red schlau ist, spannt „Songs of the Past“ den Story-Bogen zum nächsten Teil. Und darauf habe ich natürlich erst recht viel Lust.



„Songs of the Past“ kann für mich also eigentlich gar nicht früh genug kommen. Auch wenn wir dafür erstmal noch bis 2027 warten müssen. Genug Zeit also für eine neue Runde The Witcher 3 von Anfang an.

Neben dem Remaster von The Witcher 3 gab es auf der ONL zur gamescom 2026 natürlich noch eine ganze Menge anderer Spiele. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist mittlerweile so tief im D&D-Universum drin, dass er gestern Nacht noch ganze acht Zauber aus dem neuen Warlock-Gameplay erkannt hat: 8 Zauber aus dem Gameplay von Warlock, die wir schon aus D&D kennen