Ich habe Frostpunk 2 als Strategie-Idiotin gespielt, versagt und mir Tipps vom Chef-Entwickler geholt

Chefredakteurin Leya besuchte die 11 Bit Studios und spielte Frostpunk 2, die Fortsetzung ihres erfolgreichen Strategiespiels. Innerhalb kürzester Zeit steht alles in Flammen, aber es hat ihr trotzdem Spaß gemacht.

Mir war von Anfang an klar, dass das mit Frostpunk 2 und mir nicht gut gehen kann. Wie sollte es auch? Schon der erste Teil der Reihe gilt als schwieriges Strategiespiel und mit diesem Genre habe ich so gar nichts am Hut.

Aber jetzt bin ich hier beim Entwicklerstudio 11 Bit und darf den Story-Modus von Frostpunk 2 anspielen. „Warum tue ich mir das überhaupt an?”, schießt es mir durch den Kopf. Die Antwort ist einfach: Frostpunk 2 ist ein ganz besonderes Strategie-Aufbauspiel.

Schon das Szenario ist im wahrsten Sinne des Wortes cool. Im ersten Teil muss man den längsten Winter aller Zeiten zu überstehen und das Überleben der Menschheit sichern. Dabei geht es um viel mehr als nur den Ausbau der Stadt oder die optimale Verwaltung der Ressourcen. Wie für das Studio typisch, müssen moralisch schwierige Entscheidungen getroffen werden.

Frostpunk 2 spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils.

Der apokalyptische Winter ist nun dauerhaft da, die Zivilisation ist fast vollständig zerstört und mit euch als Herrscher formt sich eine neue Gesellschaft. Es bilden sich verschiedene Fraktionen, denen ihr irgendwie gerecht werden müsst – und die das, was ihr tut, oft ziemlich scheiße finden. Untereinander haben diese Fraktionen dann natürlich auch Konflikte. Die einen sind zum Beispiel traditionell, die anderen dann progressiv, es gibt Religiöse und Atheisten, Idealisten und Materialisten. Die große Frage in Frostpunk 2 ist: Wo wollen wir als Gesellschaft nach der Apokalypse jetzt hin?

Dieser ganze moralische Aspekt und das Setting sprechen mich sehr an. Das ist alles zu spannend! Also durchbeißen, denke ich, und los geht’s.

Nach 20 Minuten nicht mehr geduldet, nach 35 Minuten verbannt

Ich erreiche den mir zugewiesenen Test-PC, starte das Spiel, fühle mich sofort hilflos und überfordert. Zur Sicherheit habe ich die Schwierigkeit sofort auf „leicht” gestellt.

Mitten in der Eiswüste soll ich eine neue Gesellschaft aufbauen

Meine erste Runde läuft so katastrophal, wie es nur laufen kann. Ich bekomme die Aufgabe, einen Ofen ans Brennen zu bringen, damit meine Leute in der Kälte nicht frieren. Ich soll für Unterkunft und Nahrung sorgen. Klingt eigentlich machbar und simpel.

Während ich noch irgendwie versuche, mich zu orientieren und durch die Menüs zu klicken, fängt meine kleine Zivilisation schon an zu schreien: Wir sind hungrig und es ist arschkalt!

Ich muss erst das ganze Eis wegbrechen, damit ich überhaupt etwas bauen kann. Naja, was heißt ich? Das machen alles meine Leute, denen ich jetzt beim Schuften zuschaue. Besonders gut gelaunt scheinen sie mir dabei nicht zu sein, aber ich kann es ihnen auch nicht verübeln.

Wie ich später feststellen werde, wähle ich die maximal dümmsten Routen, um an meine Ressourcen zu kommen. Alles geht viel zu langsam. Meine Leute hungern, sie frieren und mir fehlt das Geld zum Bauen. Nach und nach werden sie krank und einer nach dem anderen stirbt mir weg.

Ich spiele kaum 20 Minuten und schon kommt die Nachricht, dass meine Leute mich nicht mehr als Herrscherin dulden. Ich verstehe das nicht. Bisher sind doch erst knapp 3/4 der Bevölkerung gestorben.

Ich sehe, wie die Einwohnerzahl immer weiter nach unten purzelt. Ich muss etwas tun. Zeit für radikale Maßnahmen! Es gibt die Möglichkeit, die Leute einfach Doppelschichten arbeiten zu lassen. Dann ist das Essen schneller da.

Schlechte Idee, jetzt werden sie richtig sauer. Sie werden auch schneller krank und ich habe nur noch mehr Tote.

Nach 35 Minuten ist fast niemand mehr da und alle haben endgültig genug von mir. Sie schicken mich ins Exil. Ich komme nicht einmal über das Tutorial hinaus.

Game Over.

Das ist die Frostpunk-Erfahrung: Tipps vom Chef-Entwickler

Ungefähr an dieser Stelle werde ich zu meinem Interview-Termin mit dem Chefentwickler Jakub Stokalski geführt. Mist, bis jetzt sind mir noch keine tollen Fragen zum Gameplay eingefallen. In meinem Kopf sehe ich immer noch, wie meine Stadt in Flammen aufgeht.

Ich beschließe, Jakub ohne Umschweife zu erzählen, wie ich in seinem Spiel völlig versagt habe. Das löst bei meinem Gegenüber zumindest ein herzliches Lachen aus. Aufmunternd sagt mir der Entwickler, dass das die ganz normale Frostpunk-Erfahrung sei und ich nichts falsch gemacht habe.

Frostpunk 2 ist so gestaltet, dass das Spiel viel Druck aufbaut, damit harte Entscheidungen eine große Bedeutung haben.

Jetzt fühle ich mich schon besser und frage Jakub direkt nach Tipps für einen absoluten Strategie-Deppen wie mich.

Spiele das Spiel in deinem eigenen Tempo. Zögere nicht, auf dem Schwierigkeitsgrad zu spielen, der dir am besten liegt. Das ist in diesem Build noch nicht so gut ausgearbeitet und wir arbeiten noch daran. Das Spiel sollte dich nicht mental dafür bestrafen, dass du auf deinem Schwierigkeitsgrad spielst. Einfach bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Sei nicht zu hart zu dir selbst. Frostpunk 2 ist recht komplex und anspruchsvoll. Betrachte jeden Fehler als eine Lehrerfahrung. Da sind Spiele einfach wie das Leben selbst. Nutze die Pause. Pausiere das Spiel und überlege dir, was du als nächstes tun willst. Wir unterstützen aktive Pausen in Frostpunk 2. Verschaffe dir einen Überblick und denke darüber nach, was schief gehen könnte. Ich glaube sogar, dass langsames Spielen die beste Art ist, Frostpunk 2 zu spielen. Versuche nicht zu hetzen, schnelles Spielen ist für sehr erfahrene Spieler. Wenn ich Frostpunk 2 im Büro spiele und mich abhetze, verliere ich meistens. Chef-Entwickler Jakub Stokalski gibt Einsteiger-Tipps für Frostpunk 2

Nach dem Interview habe ich nochmal Zeit, weiter in Frostpunk 2 einzutauchen und zu spielen.

Gerade der Tipp, die aktive Pause viel bewusster zu nutzen, hat mir im weiteren Spielverlauf sehr geholfen. Ich merke schnell eine Lernkurve und habe das Tutorial beim zweiten Versuch sofort geschafft.

Am Ende des Tutorials bekommt man auch sofort einen Einblick, was es genau bedeutet, in Frostpunk 2 harte Entscheidungen treffen zu müssen. Hier kommt die moralische Komponente ins Spiel.

Bevor es ins richtige Spiel geht, wird der Vorratsspeicher ein Thema. Ich kann mich entscheiden, ein paar Robben für Nahrung zu töten. Sie sind die letzten ihrer Art. Genauso erklären sich meine ältesten Bewohner bereit, einfach in den Wald zum Sterben zu gehen und so für mehr Ressourcen für die Jungen zu sorgen.

Ich kann aber auch beides ablehnen und mit knappen Vorrat starten.

Da ich die Wünsche der Alten respektieren will, schicke ich sie zum Sterben in den Wald und beginne mit mehr Vorräten, indem ich meine Zivilisation reduziere. Schöne neue Welt.

Alle glücklich zu machen ist der schwierigste Weg Frostpunk 2 zu spielen

Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs gesteht mir Jakub, dass er eigentlich auch nicht der beste Spieler ist und oft an seinem eigenen Spiel scheitert. Darüber amüsiere man sich sogar im Büro, sagt er.

Auf meine Frage, was denn seine Schwäche sei, kommt er mit einer für mich unerwarteten und ziemlich spannenden Antwort: Er spielt zu nett.

Meine Schwäche ist, dass ich es allen recht machen will. Manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen, und ich bin anscheinend nicht in der Lage, sie zu treffen. Alle glücklich zu machen ist der schwierigste Teil von Frostpunk 2. Es ist nicht unmöglich. Das ist eine unserer Design-Philosophien. Wir versuchen nicht, „böse” Entscheidungen zu glorifizieren, so dass man keine „guten” Entscheidungen treffen kann. Wir versuchen, es so zu gestalten, dass man gut spielen kann, ohne schlechte Dinge tun zu müssen. Aber dafür muss man wirklich gut im Spiel sein. Ich versuche, das zu erreichen, und da ich kein so guter Spieler bin, mache ich es mir selbst schwer. Chef-Entwickler Jakub Stokalski über den schwierigsten Weg in Frostpunk 2

Und es stimmt. Moralisch fragwürdiges Verhalten kann Vorteile bringen. Doppelschichten und die Alten zum Sterben in den Wald schicken, davon war schon die Rede.

Dann gibt es noch die verschiedenen Fraktionen im Spiel, die alle unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der neuen Gesellschaft haben. Jakub erklärt mir, dass das Team dafür die gesamte Menschheitsgeschichte recherchiert hat – zumindest so weit, wie es in den vier Jahren Entwicklungszeit möglich war.

Es bilden sich verschiedene Fraktionen, mit eigenen Wertevorstellungen

Das Community-System soll verschiedene Ideen repräsentieren, die in der Geschichte der Menschheit zu finden sind. Das ist alles vereinfach dargestellt, damit es im Spiel funktionieren kann.

Die tiefste Ebene von Frostpunk 2 macht das Spiel besonders

Genau dieses moralische Dilemma hat mich irgendwann in einen Flow gebracht. Das hatte ich noch nie bei einem Aufbauspiel. Normalerweise vergesse ich zwischendurch immer, was ich eigentlich machen will, und es entsteht Chaos.

Aber dadurch, dass sich die Fraktionen immer mal wieder melden und Story-Events auf der Karte stattfinden, bin ich doch neugierig und will wissen, wohin sich meine Zivilisation entwickelt. Das macht Frostpunk 2 wirklich zu etwas Besonderem und motiviert mich auch als Strategie-Banausin.

Am Ende unseres Gesprächs bestätigt Jakub dies.

Die Wahrheit ist: Jede Art von Idiologie in der Geschichte der Menschheit, wenn du sie zu ernst nimmst und anfängst, Ideale statt Menschen zu sehen, hat immer zu einer Tragödie geführt. Und das ist die tiefe Ebene von Frostpunk 2. Wir hoffen, dass das der Teil ist, den du anfängst zu sehen, wenn du das Spiel spielst. Es gibt nie einen guten Grund, Ideale über Menschen zu stellen. Chef-Entwickler Jakub Stokalski über den Kern von Frostpunk 2

Als die Test-Session vorbei ist, bin ich doch überrascht, wie viel Spaß ich mit Frostpunk 2 habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich denke, das liegt wirklich vollkommen an der tieferen Ebene des Strategie-Aufbauspiels, dass es von anderen Genre-Vertretern abhebt.

Wenn ihr also in einer ähnlichen Situation seid wie ich und euch das Spiel trotzdem anspricht, dann lohnt es sich vielleicht, euch einen Ruck zu geben und es einfach mal auszuprobieren. Ich kann euch auch den Tipp geben, euch Hilfe zu holen, wenn ihr nicht weiterkommt.

Denn wenn ich etwas kritisieren muss, dann ist es die Unübersichtlichkeit der Mechaniken zu Beginn des Spiels. Es gibt zwar Menüs, in denen alles erklärt wird, aber es ist schon schwierig, sich zurechtzufinden. Gerade wenn man im leichten Modus spielt, wären ein paar mehr Erklärungen im Tutorial wünschenswert.

Ich habe mir ab und zu vom 11-Bit-Team helfen lassen, wenn ich etwas nicht verstanden habe und bin so Schritt für Schritt weitergekommen. Ohne diese Hilfe wäre ich auch nicht weitergekommen.

Aus meiner Sicht lohnt es sich aber, für ein besonderes Spielerlebnis am Ball zu bleiben.

Habt ihr vor, Frostpunk 2 zu spielen? Der Release ist am Juli 2024 für PC.